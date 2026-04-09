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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump amenaza con ofensiva mayor si fracasa el acuerdo con Irán
Teherán anuncia que las negociaciones de paz con EEUU se producirán en Islamabad a partir del 10 de abril
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
La tregua acordada por Estados Unidos e Irán pende de un hilo, tras la masacre cometida por Israel en el Líbano y las diferentes interpretaciones sobre si el alto el fuego incluye o no a ese país. Mientras, el Líbano intenta recuperar el pulso tras los peores bombardeos de Netanyahu desde el inicio de su ofensiva el 2 de marzo. Hizbulá retoma sus ataques contra Israel, al que acusa de haber violado la tregua temporal.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Irán envía negociadores a Islamabad
Una delegación de Irán llegará esta noche a Islamabad para iniciar las negociaciones con Estados Unidos sobre la base de una hoja de ruta de diez puntos para poner fin a la guerra, en un intento por sostener la vía diplomática pese a las denuncias de violaciones del alto el fuego. "A pesar del escepticismo de la opinión pública iraní (...), la delegación iraní, invitada por el honorable primer ministro Shehbaz Sharif, llega esta noche a Islamabad para mantener conversaciones serias basadas en los 10 puntos propuestos por Irán", confirmó en un mensaje en X el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam.
Hizbulá anuncia nuevos ataques contra Israel
El grupo libanés chií Hizbulá anunció la madrugada del jueves haber lanzado nuevos ataques contra Israel, a quien acusó de haber violado el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos, que tanto Tel Aviv como Washington aseguran que no incluye el frente abierto en Líbano.
La OTAN "no estuvo ahí" para Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la OTAN "no estuvo ahí" cuando la necesitó y que "no estará" cuando la vuelva a necesitar, luego de recibir en la Casa Blanca al secretario general de la alianza, Mark Rutte. "La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar", arremetió nuevamente Trump contra la alianza en su cuenta oficial de Truth Social.
Trump amenaza con una ofensiva mayor
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y amenazó con lanzar una ofensiva "más grande y más fuerte" en caso de incumplimiento, al tiempo que aseguró que el estrecho de Ormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares. En un mensaje difundido en su Truth Social, Trmp subrayó que "todos los buques, aeronaves y personal militar de EE.UU., junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores" hasta que se cumpla "íntegramente el acuerdo real alcanzado", insistiendo en que el despliegue responde a la necesidad de asegurar la estabilidad en la zona.
Starmer aborda con el príncipe Bin Salman la seguridad en Ormuz y el refuerzo de la cooperación en defensa
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, han celebrado este miércoles una reunión en Yeda, la ciudad más grande de la provincia saudita de La Meca, donde han abordado cuestiones como la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y la "confianza" para transitar por él, así como la cooperación en materia de defensa y comercio.
Tras poner en valor la tregua de dos semanas de Estados Unidos e Irán, anunciada este martes, Starmer ha reivindicado la importancia de convertirla en una "paz duradera", según ha señalado la oficina del primer ministro en un comunicado difundido tras el encuentro bilateral.
A su vez, el mandatario británico ha abogado por seguir trabajando en la reapertura del estrecho de Ormuz, algo para lo cual ha aludido a los "esfuerzos" que está realizando Reino Unido en aras de reunir a los socios con objeto de acordar y planificar las medidas prácticas necesarias para que los buques tengan la confianza suficiente para atravesar el estrecho.
Trump y Rutte concluyen su reunión en medio de reproches estadounidenses contra la OTAN
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunieron este miércoles en la Casa Blanca en un momento marcado por nuevas críticas del republicano contra la Alianaza por su falta de apoyo en la guerra contra Irán y las insinuaciones de que Washington podría abandonar la organización.
Se cree que el encuentro pudo durar en torno a dos horas, el tiempo que pasó hoy Rutte en la Casa Blanca, aunque de momento no han trascendido detalles del encuentro desde ninguna de las dos partes.
La Casa Blanca aseguró antes de la reunión que Trump iba a discutir con Rutte la posible retirada del país de la Alianza Atlántica.
Líbano declara este jueves día de luto nacional por los cerca de 300 muertos tras la ola de ataques de Israel
El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha declarado este jueves, 9 de abril, día de luto nacional en honor a las víctimas de la oleada de ataques efectuada por el Ejército israelí contra el país, matando al menos a 250 personas e hiriendo a otras 1.100 en un solo día desde que comenzó su ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán.
"Mañana, jueves 9 de abril de 2026, será día de duelo nacional por los mártires y heridos de los ataques israelíes que tuvieron como objetivo a cientos de civiles inocentes e indefensos", ha anunciado el jefe del Ejecutivo en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA en el que también decreta el cierre de las sedes de todas las instituciones públicas y de la administración, cuyas banderas ondearán a media asta.
Salam, que ha transmitido sus "más sentidas condolencia" a los familiares de los fallecidos y al "pueblo libanés" en su conjunto, ha manifestado que continúa con sus contactos con dirigentes de países árabes y comunidad internacional para "movilizar todos los recursos políticos y diplomáticos" y detener lo que ha denominado "maquinaria de muerte israelí".
J.D Vance insiste en que existen señales de que Ormuz está "empezando a reabrirse"
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, insistió este miércoles en que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha visto "señales" de que el estrecho de Ormuz está "empezando a reabrirse" un día después de que Washington acordara con Teherán un alto al fuego de dos semanas.
Vance dijo a los medios en Budapest, donde se encontraba de visita, que existen señales de que Ormuz se está reabriendo y agregó que los efectos podrían comenzar a ser visibles en el tránsito del petróleo y otras materias primas entre "hoy y mañana".
Previamente, la Casa Blanca calificó de "falsas" las informaciones de que Irán interrumpió hoy nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz, reabierto como parte del alto el fuego pactado la víspera, y afirmó que, por el contrario, se ha visto "un aumento en el tráfico" por el paso marítimo.
Israel mata a un periodista de Al Jazeera al bombardear su coche en la ciudad de Gaza
El Ejército israelí asesinó este miércoles al periodista del canal catarí Al Jazeera, Mohamed Wishah, en un ataque con un dron contra su vehículo en la Ciudad de Gaza, matando a un segundo pasajero, confirmó la Defensa Civil local y el propio canal de televisión.
Equipos de Defensa Civil acudieron al lugar del ataque y extinguieron el coche en llamas, que circulaba por la calle Al Rashid, la vía costera que discurre al oeste de la capital gazatí, detalló esta fuente.
Dentro del vehículo, encontraron dos cuerpos, ambos gravemente quemados, y uno de ellos fue identificado como Washah. La identidad de la segunda persona aún se desconoce, y ambos cuerpos fueron trasladados al Hospital Al Quds.
La Casa Blanca ve en la tregua de doce días una "victoria" de Estados Unidos
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha considerado este miércoles el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Irán como una "victoria" para la Administración Trump alegando que la tregua de doce días llega en el plazo fijado por el presidente de Estados Unidos para conseguir sus objetivos militares en el país asiático.
El acuerdo "es una victoria para Estados Unidos que el presidente y nuestras increíbles Fuerzas Armadas han hecho posible", ha señalado Leavitt durante una rueda de prensa en la que ha vuelto a presumir de los "éxitos" del Ejército estadounidense desde que lanzara su ofensiva sorpresa junto a Israel el pasado 28 de febrero.
"Desde el primer momento de la operación Furia Épica, el presidente Trump declaró que se trataría de una operación militar de entre cuatro y seis semanas de duración destinada a desmantelar la amenaza militar que representa el régimen islámico radical iraní. Gracias a las increíbles capacidades de la Fuerza Aérea estadounidense, hemos alcanzado y superado esos objetivos militares fundamentales en tan solo 38 días", ha celebrado.
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