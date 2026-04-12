Tras el fracaso de las negociaciones entre Irán y EEUU: ¿Ahora qué?

Estados Unidos e Irán, reunidos durante todo el sábado en Islamabad, Pakistán, han fracasado en su primer intento de negociaciones directas para terminar con la guerra en Oriente Medio, empezada el pasado 28 de febrero con el ataque sorpresa israelí que mató al entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Durante la madrugada de este domingo, el jefe de la delegación estadounidense en Pakistán, el vicepresidente J.D Vance, ha abandonado la región lamentándose el fracaso en las charlas. Las grandes divergencias con Teherán, según ha asegurado, siguen siendo las mismas que antes: el futuro del programa nuclear persa y el estatus del estrecho de Ormuz, cerrado parcialmente por la República Islámica al inicio de la contienda.

Antes de su marcha, Vance ha asegurado haber entregado un documento a la delegación iraní, y que Washington espera respuesta. Eso es todo: no hay previsiones para otra reunión, ni un calendario claro de lo que puede ocurrir ahora.

1- Tiempo finito

Si Irán y EEUU deben llegar a un acuerdo, este tiene que en teoría llegar antes del 22 de abril, día en el que termina el alto el fuego temporal declarado este miércoles por Pakistán, país que ha liderado los esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán. Turquía, otro de los países mediadores, ha de hecho pedido una prórroga de este alto el fuego, para dar más espacio a las conversaciones, cuyo estado es por ahora desconocido.

Este domingo por la mañana, tanto estadounidenses como iraníes han abandonado Islamabad destino a sus países. Las declaraciones y lenguaje corporal de los representantes de ambas delegaciones han dado poco espacio al optimismo.

2- "La diplomacia no termina"

"Las consultas con Pakistán y los demás países vecinos amigables continuarán. Vemos nuestro esfuerzo diplomático como una herramienta para asegurar, proteger y preservar los intereses de nuestro país", ha declarado este domingo por la mañana el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqerí, que ha sido muy crítico con los estadounidenses:

"La diplomacia no termina, pero el éxito en este proceso dependerá de la seriedad y buena voluntad del lado opuesto. Deben acabar con sus demandas excesivas y sus peticiones ilegales; y aceptar los derechos legítimos de Irán", ha continuado Baqerí, referenciando claramente las enormes diferencias que existen aún entre Teherán y Washington, sobre todo en tres aspectos.

3- ¿Será posible un acuerdo?

Según han declarado las delegaciones en las últimas horas, ambos países se han mostrado cercanos en varios puntos —no difundidos— pero aún muy alejados en tres cuestiones clave: el uranio enriquecido iraní y el programa nuclear del país persa, el futuro del estrecho de Ormuz y la descongelación de activos de Teherán en el extranjero, congelados durante las últimas décadas a causa de las sanciones internacionales contra la República Islámica.

Por partes: EEUU reclama a Irán que entregue su uranio altamente enriquecido, se comprometa a abandonar su programa atómico y, por ende, asegure que no desarrollará el arma nuclear en el futuro. Teherán asegura no buscar desarrollar la bomba, pero que su programa nuclear es intocable. En los últimos años, el país persa había enriquecido uranio a niveles muy cercanos a los necesarios para conseguir el arma nuclear.

Washington, además, presiona para que Irán permita de nuevo el libre paso por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del total del comercio mundial de petróleo y gas. Irán, desde el inicio del conflicto, ha cerrado parcialmente la vía, y apenas permite el paso de un puñado de barcos —de países aliados— a la semana. Incluso tras el alto el fuego temporal, Teherán mantiene su bloqueo parcial, y reclama a los barcos que busquen cruzar que pidan permiso antes al Ejército iraní.

El último gran punto de desacuerdo son los activos iraníes en el extranjero. La República Islámica reclama su entrega antes de dar cualquier otro paso diplomático.

4- Divergencias en el alto el fuego

A todo ello, además, se suma la continuada invasión de Israel contra el sur del Líbano, que sigue a pesar del alto el fuego temporal, declarado por Pakistán en todos los frentes. Tel Aviv no se ha dado por aludida, y de hecho ha apretado mucho más en sus bombardeos, tanto contra el sur del Líbano como contra Beirut.

"Bajo mi liderazgo, Israel continuará luchando contra el régimen terrorista de Irán y sus aliados", declaró este sábado por la noche el primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, mientras las negociaciones aún seguían en Islamabad.

5- Una reunión histórica

A pesar del fracaso en las charlas, ese encuentro, facilitado por Pakistán, ha sido un evento histórico: la reunión de este sábado ha sido la de más alto nivel entre dirigentes de Irán y EEUU desde que Irán está regida por la República Islámica, instaurada en 1979 tras la victoria de la revolución islámica.

El último encuentro directo entre Washington y Teherán ocurrió en 2015, cuando la administración del expresidente Barack Obama consiguió firmar un acuerdo nuclear con Irán que sirvió para confirmar que Teherán se comprometía a no desarrollar la bomba, y a limitar su enriquecimiento de uranio al 3%.

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En 2018, Trump rompió ese acuerdo, e Irán aceleró su enriquecimiento, que llegó al 67% en junio del año pasado. Desde entonces, sin embargo, no ha habido avances en ese enriquecimiento, debido a la destrucción ocasionada tras la guerra de 12 días contra Israel de junio de 2025.

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