Francia y el Reino Unido organizarán una conferencia para crear una "misión" y liberar el estrecho de Ormuz

Se cumplen 45 días del estallido del conflicto en Oriente Medio. En un contexto de negociaciones frágiles, Emmanuel Macron anunció el lunes que Francia organizará, junto con el Reino Unido, una conferencia “en los próximos días” para crear “una misión de paz multinacional destinada a restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, avanzó el presidente francés a través de su perfil de X.

El jefe de Estado ha querido matizar que esta posible misión será “estrictamente defensiva y al margen de los beligerantes”, y que se desplegará en cuanto “la situación lo permita”. Para lograrlo, Macron subrayó la importancia de construir un marco estable que permita a todos los actores de la región vivir en paz y con seguridad. “Todas las cuestiones de fondo deben ser tratadas aportándoles una respuesta duradera, tanto en lo que respecta a las actividades nucleares y balísticas de Irán como a sus acciones desestabilizadoras en la región, pero también para permitir la reanudación, lo más rápidamente posible, de una navegación libre e ininterrumpida en el estrecho de Ormuz y hacer que Líbano recupere el camino de la paz en pleno respeto a su soberanía y a su integridad territorial”, escribió el mandatario.

Por el momento, el Palacio del Elíseo no dió más detalles sobre qué países participarán en esta conferencia ni tampoco dónde se llevará a cabo.

Ayudas por la crisis energética

En paralelo a los esfuerzos diplomáticos, el Gobierno francés continúa presentando paquetes de ayuda para los sectores afectados por la crisis energética. Este lunes, el Ministerio de Agricultura anunció una subvención excepcional de 20 millones de euros para cubrir las cotizaciones a la seguridad social agrícola de las explotaciones vulnerables cuyas dificultades se han visto agravadas por la crisis energética.

“Estas medidas específicas complementan el apoyo ya anunciado por el gobierno en las últimas semanas”, declaró el ministerio en un comunicado de prensa. No son las primeras medidas, hace unos días el primer ministro, Sebastién Lecornu, junto con el ministro de economía, Roland Lescure, también presentaron un bloqueo especial del precio del combustible para aquellos sectores directamente afectados, como los transportistas.

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Desde el inicio de la crisis en Oriente Medio, las colas en las gasolineras francesas se han convertido en una de las imágenes habituales en el país. Ante el incremento de los precios y la escasez de combustible en algunas estaciones, la compañía TotalEnergies anunció la semana pasada que extenderá su política de tope de precios en el país hasta finales de abril.

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