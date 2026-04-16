Israel y Hezbolá inician un alto el fuego de 10 días esta noche en el Líbano

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano que entraría en vigor esta misma noche, a las 23.00 hora española (00.00 en Israel). Hezbolá, la milicia que está en guerra con el Ejército israelí, ha impuesto sus propias condiciones a la tregua acordada, en principio, sin su participación. "Cualquier alto el fuego debe ser integral y abarcar todo el territorio libanés, sin permitir al enemigo israelí ningún tipo de libertad de movimiento", ha declarado el grupo chií. Trump ha realizado el anuncio en su red, Truth Social, tras conversar con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. Horas más tarde, frente a la prensa, el presidente estadounidense ha confirmado que el alto el fuego "incluye a Hezbolá".

"En lo que respecta a la presencia israelí [ya que las tropas ocupan partes del sur del Líbano], la existencia de la ocupación israelí en nuestro territorio otorga al Líbano y a su pueblo el derecho a resistirla, y este asunto se determinará en función de cómo se desarrollen los acontecimientos", ha dicho Hezbolá. Un diputado del grupo, Hasán Fadlallah, ha celebrado que la tregua temporal es el resultado de los esfuerzos diplomáticos de Irán, que no ha participado en las conversaciones directas que han tenido lugar esta semana en Washington. "Todo depende del compromiso de Israel de detener todas las formas de hostilidades", ha respondido Fadlallah a la agencia Reuters cuando se le ha preguntado si la milicia se comprometerá con el alto el fuego. En un primer comunicado al medio libanés Al Jadeed, la organización ha pedido "un retorno a la situación previa al 2 de marzo", cuando Israel violaba a diario el alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024.

Además, Trump ha anunciado que invitará a ambos líderes a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo". "Ambas partes desean la PAZ, ¡y creo que sucederá pronto!", ha añadido en una segunda publicación en Truth Social. "Tenemos la oportunidad de alcanzar un acuerdo histórico con el Líbano", ha declarado Netanyahu, subrayando que su "principal exigencia es el desmantelamiento de Hezbolá" y que sus tropas "permanecerán" en una franja del sur del país vecino de 10 kilómetros desde la frontera. Tras el anuncio de Trump de la tregua, el Ejército israelí ha llevado a cabo intensos ataques aéreos en varias zonas del sur del país. Allí, han destruido el último puente sobre el río Litani que lo conectaba con el resto del territorio libanés. El puente de Qasmiyeh había sido golpeado previamente, pero, en esta ocasión, la brutalidad del impacto lo ha dejado inservible y su reparación es muy compleja, de acuerdo a un alto funcionario de seguridad libanés.

Intensificación de los ataques

Los altos mandos del Ejército israelí han recibido instrucciones para preparar a las fuerzas actualmente desplegadas en el sur del Líbano para la tregua. Tras el anuncio de Trump de esta tarde, Netanyahu ha convocado al gabinete de seguridad israelí para debatir la tregua en el Líbano. Según los medios israelíes, los ministros han expresado su enfado al enterarse del alto el fuego a través de los medios de comunicación, y sin haber votado sobre el asunto. Según varios medios, Netanyahu ha comunicado al gabinete que sus tropas no se retirarán del territorio ocupado durante la tregua. "Permaneceremos en la zona de seguridad durante el alto el fuego; nos quedaremos donde estamos", ha declarado, según el Canal 12 de Israel. La radio KAN informa que el primer ministro israelí afirmó: "Trump solicitó [el alto el fuego], y tenemos intereses con Estados Unidos".

Durante la jornada, los ataques israelíes no han cesado, matando a 29 personas e hiriendo a 124. Anteriormente, el Ejército israelí había ordenado a los residentes del sur del Líbano evacuar la zona al norte del río Zahrani, a 40 kilómetros de la frontera. Desde el inicio de la brutal ofensiva militar, los ataques israelíes han matado a casi 2.200 personas y herido a 7.185 más. Casi un centenar de paramédicos libaneses han perdido la vida en estas últimas semanas. También Hezbolá ha lanzado varios proyectiles que han impactado en el norte de Israel. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha celebrado el anuncio, diciendo que se trataba de una "exigencia fundamental del Líbano" defendida "desde el primer día de la guerra" y que el "principal objetivo en la reunión celebrada el martes en Washington".

La jornada ha empezado con un país entero pendiente de una llamada telefónica. "Intentando crear un poco de respiro entre Israel y el Líbano. Han pasado 34 años desde que los dos líderes hablaron. Sucederá mañana. ¡Genial!", ha escrito de madrugada el presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social. El mandatario republicano no ha especificado de qué líderes se tratará, si serían los presidentes, el israelí Isaac Herzog y el libanés Joseph Aoun, o los primeros ministros, Binyamín Netanyahu y Nawaf Salam. "No tenemos conocimiento de ningún contacto previsto con la parte israelí y no hemos sido informados al respecto por canales oficiales", ha dicho una fuente oficial libanesa a AFP. De momento, no ha habido ninguna conversación entre los líderes de ambos países porque Aoun no ha querido, según ha comunicado por teléfono al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"No tendremos más remedio"

El anuncio de Trump llega dos días después de las primeras conversaciones directas entre los dos países mediterráneos en décadas. Tuvieron lugar en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Washington, y, en ellas, participaron los embajadores de ambos países en EEUU, el israelí Yechiel Leiter y la libanesa Nada Hamadeh Moawad, junto al embajador de EEUU en el Líbano Michel Issa, bajo la mediación del secretario de Estado, Marco Rubio. También horas antes del anuncio de Trump el gabinete de seguridad israelí valoró la posibilidad de instaurar un alto el fuego en el Líbano durante una semana debido a la presión estadounidense. "Nuestra valoración es que, en pocos días, no tendremos más remedio que cesar completamente el fuego en el Líbano", ha declarado una fuente política israelí de alto rango al Canal 12.

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De acuerdo a esta cadena Washington habría presionado a Tel Aviv para que aceptara una tregua temporal con la esperanza de que ayude a las negociaciones entre Israel y el Líbano, apoyadas por Estados Unidos, así como a los esfuerzos estadounidenses para llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en ese país. Washington ha negado esta presión. A su vez, Estados Unidos y Hamás se han reunido para mantener conversaciones directas por primera vez desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza en octubre, tal y como ha informado la CNN, citando a dos fuentes de Hamás. Aryeh Lightstone, asesor del enviado especial estadounidense Steve Witkoff, se reunió el martes en El Cairo con Khalil al Hayya, jefe negociador de Hamás, quien insistió en la necesidad de garantías de que Israel implementaría plenamente la primera fase del acuerdo de alto el fuego. Tres personas han muerto este jueves en el enclave.

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