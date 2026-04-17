Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El Ejército de Líbano denuncia "varias violaciones" del alto el fuego por parte de Israel

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Un petrolero de Hong Kong cruza Ormuz pese al bloqueo de EEUU en la zona Un petrolero de bandera hongkonesa cruzó este jueves el estrecho de Ormuz pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que bloquearía esa vía marítima clave, aunque en las últimas horas Washington aseguró que solo desviaría los barcos que salen de o se dirigen a Irán. Según el diario hongkonés South China Morning Post, que cita datos de la plataforma local de seguimiento marítimo Mingkun Technology, el 'AVA 6', propiedad de la naviera Standwill Shipping, salió este miércoles desde un puerto en Emiratos Árabes Unidos y se encontraba este viernes ya en aguas del golfo de Omán, al otro lado de Ormuz. Según Mingkun, no está claro si el buque cruzó a través del bloqueo estadounidense, ya que este se encuentra precisamente en el golfo de Omán. Un comentarista militar chino citado por el mencionado medio aseguró que la zona controlada por EE. UU. estaría alejada del punto más estrecho de Ormuz, para impedir quedar expuestos a los misiles y drones iraníes.

El Ejército de Líbano denuncia "varias violaciones" del alto el fuego por parte de Israel La portavocía del Ejército de Líbano ha alertado en la madrugada de este viernes de "varias violaciones" del alto el fuego negociado entre autoridades libanesas e israelíes, alrededor de tres horas después de que el mismo haya entrado en vigor. "El mando del Ejército renueva su llamamiento a los ciudadanos a abstenerse de regresar a los pueblos y localidades del sur", ha insistido el cuerpo de seguridad libanés en un mensaje publicado en redes sociales donde ha advertido de "varias violaciones del acuerdo" tras el registro de "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que afectan a varios pueblos". A renglón seguido, esa fuerza de seguridad ha insistido sobre la "necesidad" de "cumplir con las directrices de las unidades militares desplegadas para preservar la seguridad, especialmente durante las horas de la noche, y evitar acercarse a las zonas peligrosas", al tiempo que ha señalado que su mando "continúa tomando las medidas necesarias para preservar la seguridad de los ciudadanos".

Israel mantiene su despliegue de tropas en el sur de Líbano y pide a la ciudadanía no acercarse al río Litani El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, ha señalado este jueves que el Ejército israelí "continúa desplegado en sus posiciones" en el sur de Líbano, pese a la entrada en vigor del alto el fuego de diez días pactado con Beirut y anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Con la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el Ejército de Defensa (de Israel) continúa desplegado en sus posiciones en el sur de Líbano, frente a las actividades terroristas continuas de (el partido milicia-chií libanés) Hezbolá", ha indicado Adrai en un mensaje publicado en sus redes sociales minutos después de que haya empezado a regir el acuerdo de cese de hostilidades. Concretamente, la citada tregua ha comenzado a las 23.00 horas de este viernes, tras, según ha defendido el inquilino de la Casa Blanca, "unas conversaciones excelentes con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu" A renglón seguido, el portavoz en árabe de las FDI se ha dirigido a los residentes del sur de Líbano para instarles a "no trasladarse al sur del río Litani" por cuestiones de seguridad.

Irán aplaude la tregua entre Israel y Líbano El Gobierno de Irán ha celebrado este jueves el alto el fuego de diez días acordado entre Israel y Líbano, recordando que la tregua alcanzada la semana pasada con Estados Unidos y la mediación de Pakistán ya incluía el territorio libanés. El Ministerio de Exteriores iraní ha celebrado el anuncio y ha recordado que el cese de combates en Líbano "formaba parte del acuerdo de alto el fuego" entre Teherán y Washington. "La República Islámica de Irán había insistido desde el principio, durante sus conversaciones con diversas partes regionales e internacionales, incluidas las de Islamabad, en la necesidad de establecer un alto el fuego simultáneo en toda la región", ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Esmaeil Baqaei.

Guterres celebra el alto el fuego entre Israel y el Líbano y pide a Hizbulá que lo respete El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró este jueves el alto el fuego entre Israel y Líbano anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le pidió a la milicia chií Hizbulá que lo respete. Así lo explicó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria, después de hablar con el secretario general, que se encuentra en La Haya para celebrar el 80 aniversario de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Líderes de la oposición de Israel critican la tregua en Líbano por no acabar con Hizbulá Líderes de distintos partidos de la oposición en Israel se posicionaron este jueves en contra del alto el fuego en Líbano, tras más de un mes de guerra contra el grupo chií Hizbulá, y señalaron que la tregua llega sin que el Ejército israelí haya acabado con dicha organización. "El enfrentamiento en Líbano sólo puede terminar de una manera: eliminando la amenaza sobre las comunidades del norte (Hizbulá) de forma permanente", escribió en la red social X el líder de la oposición, Yair Lapid, quien aprovechó para prometer que lo haría, de ganar las elecciones que se celebran este año.

Siguen los ataques israelíes contra el Líbano en las horas previas al inicio de la tregua Israel continúa atacando Líbano en las horas previas a la entrada en vigor del alto el fuego previsto para la medianoche de este jueves, mientras las autoridades locales instan al más de un millón de desplazados a no regresar todavía a sus localidades de origen. Tras el anuncio de tregua por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y a la espera de que sea implementada en las próximas horas, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) ha informado de una serie de ataques en las áreas meridionales de Aytit, Jouaiya, Bafliye, Qana o Dibbine.

Trump podría recibir a líderes de Israel y Líbano en los "próximos 4 ó 5 días" Respecto al acto el fuego en Líbano, Donald Trump dijo este jueves que en los "próximos cuatro o cinco días" podría recibir en la Casa Blanca a los líderes de Israel, Benjamín Netanyahu, y del Líbano, Joseph Aoun, para las primeras conversaciones de alto nivel en décadas entre ambos países, que hoy acordaron un alto el fuego. "Habrá un alto el fuego entre Israel y el Líbano, lo cual será estupendo, y se reunirán, probablemente vendrán a la Casa Blanca en los próximos cuatro o cinco días", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, poco después de anunciar que las dos naciones pactaron una tregua de diez días, que comenzará a las 17:00 hora de Washington (21.00 GMT).

El presidente de EEUU espera que haya negociaciones con Irán "a lo largo del fin de semana" Además, Donald Trump ha afirmado este jueves que es "probable" que haya negociaciones con Irán "a lo largo del fin de semana" tras los recientes contactos llevados a cabo por el principal negociador, Pakistán, con el lado iraní. "Si no se llega a un acuerdo, se reanudarán los combates", ha advertido el mandatario en declaraciones a la prensa, agregando que el bloqueo en el estrecho de Ormuz está siendo "increíble" porque Teherán "no puede hacer negocio".