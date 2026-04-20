Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán dice que no tiene de momento planes para una nueva ronda de negociaciones con EEUU

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Albares pide valentía a los socios de la UE para suspender el acuerdo con Israel: "No puede haber una relación normal" El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido a los socios de la UE valentía para secundar la suspensión total del Acuerdo de Asociación con Israel que plantea España, esgrimiendo que la relación con este país no puede seguir como hasta ahora habida cuenta de las violaciones de los Derechos Humanos que ha venido cometiendo el Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza, Cisjordania y Líbano. Albares, junto con sus homólogas de Irlanda y Eslovenia, solicitaron el viernes por carta a la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, la discusión de la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel durante la reunión de ministros de Exteriores que se celebrará en Luxemburgo, al entender que el Gobierno israelí está incumpliendo el artículo 2 del mismo, que exige el respeto a los Derechos Humanos.

Hizbulá reivindica su primer ataque en Líbano desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel El partido-milicia chií libanés Hizbulá ha reivindicado este lunes su primer ataque contra el Ejército de Israel desde la entrada en vigor el 16 de abril de un alto el fuego de diez días, tras la explosión de varias bombas "colocadas previamente" al paso de varios carros de combate israelíes en los alrededores de Taibé. "Explosivos colocados previamente detonaron al paso de ocho blindados que se desplazaban desde Taibé hacia Deir Sirian, destruyendo cuatro carros de combate", ha señalado el grupo en un comunicado, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar.

Irán dice que no tiene de momento planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con EEUU Irán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una muevo ronda de negociaciones con Estados Unidos, país que anuncio que enviará hoy a su equipo negociador a Pakistán. "Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Irán mata a dos presos tras acusarlos de colaborar con el Mosad israelí Las autoridades iraníes ejecutaron este lunes a dos presos condenados por supuestamente colaborar con los servicios de inteligencia israelíes, el Mosad, que les habría entrenado para llevar a cabo misiones de sabotaje en el país persa. "Mohamad Masoum Shahi y Hamed Walidi, vinculados con el Mosad, fueron ejecutados tras la celebración del juicio y la confirmación del veredicto por parte del Tribunal Supremo", informó la agencia estatal IRNA, citando al Poder Judicial.

Teherán nunca entregará el control de Ormuz, según un destacado político iraní Irán nunca entregará el control del estrecho de Ormuz porque es un "derecho inalienable" de Teherán, dijo este lunes Ebrahim Azizi, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) y presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento. "Irán decidirá el derecho de paso, incluyendo los permisos para que los buques transiten por el estrecho", algo que está a punto de quedar establecido por ley, añadió el político en declaraciones a la cadena británica BBC. Según explicó, Irán presentará en el Parlamento un proyecto de ley, basado en un artículo de la Constitución, que abarca el medio ambiente, la seguridad marítima y la seguridad nacional, y "las fuerzas armadas lo implementarán".

Israel anuncia la "eliminación" de un supuesto miembro de Hezbolá en el sur de Líbano El Ejército de Israel ha informado este domingo de la "eliminación" en el sur de Líbano de un "terrorista" al que ha vinculado con el partido-milicia chií libanés Hizbulá, alegando que constituía una "amenaza inmediata" y "directa" contra "los asentamientos del norte". "Las Fuerzas del Ejército de Israel han neutralizado a un terrorista armado que cruzó la línea de defensa delantera para evitar una amenaza directa contra los asentamientos del norte", ha informado la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un mensaje publicado en sus redes sociales con relación a esta actuación en el sur de Líbano, zona en la que asegura estar operando "para desmantelar la infraestructura terrorista de Hizbulá".

Teherán dice que seguirá dialogando con EEUU, pero deja en el aire si enviará una delegación a Pakistán El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, Ebrahim Azizi, afirmó este lunes que Teherán continuará las conversaciones con Washington, sin concretar si habrá una delegación iraní en Pakistán, a donde se espera que se traslade este lunes la de EEUU. Al ser preguntado en una entrevista con Al Jazeera sobre si Irán enviará un equipo mediador a Islamabad, Aziz indicó que "depende de si Teherán recibe señales positivas". "Nunca hemos temido el principio de la negociación. Quizás hoy o mañana, tras una evaluación más exhaustiva, consideremos que es probable (enviar una delegación), siempre que el equipo negociador estadounidense y que los mensajes que han recibido de Irán sean una señal positiva", afirmó el también excomandante de la Guardia Revolucionaria al medio catarí.

Irán denuncia el ataque de EEUU contra un buque iraní como una violación del alto el fuego El Ejército de Irán denunció que el ataque de EEUU contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses. El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya emitió un comunicado la madrugada de este lunes para explicar que EEUU "atacó un barco comercial de Irán en las aguas del mar de Oman", "violando el alto el fuego y cometiendo un acto de piratería marina".

EEUU ataca y captura un carguero de gran tonelaje iraní en el golfo de Omán El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este domingo de que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán han atacado, interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes. "La tripulación iraní no respondió, así que nuestro buque de la Armada lo paró haciéndole un agujero en la sala de máquinas. Ahora mismo los marines tienen bajo custodia el buque", ha explicado Turmp en un mensaje publicado en redes sociales. El barco es el 'Touska', un buque de casi 275 metros de eslora y que "pesa casi como un portaaeronaves", según Trump. "Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien", ha relatado.