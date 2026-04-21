El temor al fin de la tregua con Irán tiñe de rojo a las bolsas y eleva el petróleo a los 98 dólares

La cuenta atrás con Irán ha golpeado a las bolsas. Los parqués se han vuelto a teñir de rojo este martes, a la espera de las negociaciones entre Teherán y Washington, para aplazar la fecha límite para el alto el fuego. El Ibex 35 ha girado a la baja mientras los inversores contienen el aliento y ha cedido un 0,75% hasta los 18.124 puntos.

El barril de Brent, la referencia de Europa, ha vuelto a acercarse al terreno de triple dígito, hasta tocar los 98 dólares. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI), la referencia de Estados Unidos, ha vuelto a marcar los 90 dólares por barril tras dos jornadas de alivio. El gas natural europeo, que cotiza a través del índice neerlandés TTF, ha subido con más fuerza, un 4% hasta los 42 euros por megavatio hora.

El mercado amaneció este martes con la esperanza de visos de paz entre Estados Unidos e Irán, a medida que se acercaba la fecha límite. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha viajado este martes a Islamabad (Pakistán), con la intención de mantener contactos con la delegación iraní.

En el resto del continente, el tono también ha sido negativo. La Bolsa de París ha cedido un 1,14%; Londres, un 1,12%; Fráncfort, un 0,85% y Milán, un 0,68%.

Claves empresariales

En el plano empresarial, Enagás ha informado que ha alcanzado un acuerdo para adquirir un paquete accionarial representativo del 31,5% del capital social de la francesa Teréga al fondo soberano de Singapur GIC, por un importe de 573 millones de euros. Además, la compañía ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones en el primer trimestre del año, un 12,7% menos con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas contra Repsol, Moeve -antigua Cepsa- y BP por las denuncias presentadas por las asociaciones de operadores independientes por posibles prácticas anticompetitivas mediante descuentos conjuntos en 2022, en plena crisis energética por Ucrania, al considerar que no hay indicios de infracción.

Asia cierra con optimismo

En Asia, sus principales Bolsas han registrado avances por la posible reanudación de las conversaciones de paz entre EEUU e Irán. En concreto, el Kospi surcoreano ha cerrado con un ascenso del 2,7%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube cerca de un 0,3% y en Japón, el Nikkei ha crecido un 0,9%. Por su parte, en China, la Bolsa de Shanghai ha crecido casi un 0,07%, en tanto que el índice Shenzhen ha subido un 0,1%.

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En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1776 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años bajaba hasta el 3,4%.

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