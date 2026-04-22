Irán ataca tres barcos y asegura haber capturado dos cargueros más en Ormuz, horas después de la extensión del alto el fuego de Trump

Apenas unas horas después del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de extender el alto el fuego en Oriente Medio de forma indefinida, Irán ha atacado este miércoles al menos tres cargueros que transitaban por el estrecho de Ormuz. Otros dos han sido capturados, según ha asegurado la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar de la República Islámica.

A falta de una respuesta oficial a esta prórroga del alto el fuego —que debía acabar durante la madrugada de este miércoles—, Irán ha respondido así al anuncio de Trump, que aseguró en la noche del martes que prorrogaba la tregua "dado que el Gobierno de Irán está seriamente fracturado, lo que no es una sorpresa". Trump se refería al hecho que Israel y EEUU han matado a gran parte de la cúpula política durante la guerra, iniciada el 28 de febrero con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

"Hemos transferido los dos barcos a nuestra costa. Cualquier disrupción del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz es considerada una línea roja por parte de Irán", ha dicho la Guardia en un comunicado. Es la primera vez en esta guerra que el país persa ha capturado un carguero. EEUU lo ha hecho en dos ocasiones: una el pasado sábado, con la interceptación de un carguero, y este martes, con la captura de un petrolero iraní de grandes dimensiones en el océano Índico.

Viaje cancelado

Irán y EEUU debían, en principio, citarse para la segunda ronda de negociaciones este miércoles, pero Teherán dio plantón a la delegación estadounidense —liderada por el vicepresidente, J.D. Vance, que canceló su vuelo a Pakistán en el último momento— a causa del doble bloqueo que Washington ha impuesto en Ormuz desde la semana pasada.

La vía, ya parcialmente bloqueada por Irán durante toda la guerra, suponía el 20% el total de comercio mundial de crudo y gas. Según Teherán, este doble bloqueo de Washington —que no deja que ningún carguero ni petrolero iraní salga del estrecho— supone una violación del alto el fuego.

"EEUU debe parar sus violaciones de la tregua para que ocurra una nueva ronda de negociaciones. Tan pronto como lo hagan, entonces tendrá lugar la siguiente ronda en Islamabad. Si el otro lado busca una solución acordada, estamos listos. Pero si buscan guerra, entonces que sepan que Irán también está preparada", ha dicho este miércoles el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravaní.

Presión de los mediadores

Plantones, cancelaciones y ataques a cargueros al margen, Pakistán asegura que sigue presionando para que se celebren las negociaciones en Islamabad cualquier día de esta semana. La ciudad ha sido puesta bajo un cordón de seguridad enorme, con cerca de 20.000 agentes y con un toque de queda parecido a los impuestos durante la crisis del coronavirus.

"Las conversaciones podrían ocurrir en las próximas 36 a 72 horas", ha dicho Trump en entrevistas a la prensa estadounidense este miércoles por la tarde, en las que ha asegurado que EEUU espera "una propuesta" iraní para poder avanzar. Horas más tarde, fuentes anónimas de Washington han aclarado en el medio 'Axios' que si no hay avances durante el viernes o el fin de semana, entonces la prórroga del alto el fuego quedará en papel mojado.

El hotel Serena, donde tuvo lugar la primera ronda, ha sido vaciado y sigue sin huéspedes. Este miércoles, el primer ministro de Pakistán, Sebhaz Sharif, se ha reunido con el embajador iraní en Islamabad, Reza Amirí Moghadam. "Los temas discutidos han sido la situación regional y los esfuerzos de paz", ha dicho la oficina de Sharif en un comunicado.

"La República Islámica siempre ha dado la bienvenida al diálogo y al acuerdo, y continuamos haciéndolo. Pero su incapacidad para cumplir sus promesas, el bloqueo [de Ormuz] y sus amenazas son los grandes obstáculos para tener unas negociaciones genuinas. El mundo se da cuenta de vuestra retórica hipócrita y la contradicción entre vuestras palabras y acciones", ha dicho este miércoles el presidente iraní, Mesud Pezeshkian.

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Aun si Washington y Teherán aceptasen reunirse, ambos países se mantienen en posiciones todavía muy alejadas para llegar a un acuerdo, sobre todo en dos aspectos fundamentales: el estatus del estrecho de Ormuz —que Irán pretende controlar, incluso después del final de la guerra— y el futuro del programa nuclear iraní y los 440 kilos de uranio altamente enriquecido que posee el régimen.

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