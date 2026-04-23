Conflicto en Oriente Próximo, en directo | La Casa Blanca niega que Trump haya puesto un plazo a Irán para llegar a un acuerdo

Irán culpa a EEUU e Israel de la inseguridad en Ormuz

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó ante el enviado especial de Corea del Sur, Chang Byung-ha, que "la agresión de EEUU e Israel es la raíz de la inseguridad en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", después de los últimos incidentes reportados en la zona.

Según indicó el Gobierno de la República Islámica en su cuenta de X, Araghchi habló el miércoles con el enviado surcoreano en Teherán sobre los "crímenes" cometidos contra Irán durante esta "guerra de 40 días" e instó a la comunidad internacional a adoptar una postura clara y firme para condenar los ataques.

"Irán, como Estado costero, ha adoptado medidas en virtud del derecho internacional para defender su seguridad e intereses; la responsabilidad por las consecuencias recae sobre los agresores", señaló el jefe de la diplomacia persa, en relación a las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.