Irán y EEUU mandan delegaciones a Islamabad y despejan la vía hacia una segunda ronda de diálogo

Después de varias jornadas de plantón y pesimismo en las negociaciones, este viernes Irán y EEUU han mandado en dirección a Islamabad a sus propias delegaciones, que deberían reunirse en los próximos días. Irán ha enviado hacia Pakistán a su ministro de Exteriores, Abbás Araghchi, según ha confirmado Teherán, mientras que Washington ha manda este sábado al jefe negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, y al yerno del presidente, Jared Kushner. Irán, sin embargo, asegura que el viaje de Araghchi es tan solo para "cuestiones bilaterales con Pakistán".

Araghchi llega a Islamabad liderando una pequeña comitiva, sin el acompañamiento del presidente del Parlamento, Mohammed Bagher Ghalibaf, uno de los hombres más poderosos actualmente en el país y quien encabezó la delegación de Teherán en la primera ronda de negociaciones con Washington. Esos contactos, hace dos semanas, acabaron en "fracaso", en palabras del propio vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien lideró la delegación estadounidense.

Esta segunda ronda —que podría tener lugar este fin de semana pero no ha sido aún confirmada— tenía que celebrarse el pasado miércoles, con Vance cancelando en el último minuto su viaje hacia Islamabad. "Los iraníes quieren hablar en persona, y el presidente ha querido darle una oportunidad a la diplomacia. Vance tan solo viajará si sentimos que eso es un uso necesario de su tiempo", ha declarado este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Araghchi empieza un tour regional primero visitando Islamabad, y después Mascate [Omán] y Moscú para discusiones bilaterales sobre el último estado de la guerra de EEUU e Israel impuesta sobre Irán", ha aclarado la televisión estatal persa.

Irán dio plantón a las charlas alegando que EEUU, con su bloqueo en el estrecho de Ormuz, está "constantemente violando" el alto el fuego temporal en la región, extendido este mismo martes de forma indefinida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Irán tiene ante sí una decisión importante. Tienen la oportunidad de llegar a un acuerdo. Así que al régimen iraní le digo: nuestro bloqueo se estruja a cada minuto. Controlamos Ormuz. Nada entra. Nada sale. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. No tenemos ninguna prisa en llegar a un acuerdo", ha declarado este viernes a la prensa el secretario de Guerra estadounidense, el controvertido Pete Hegseth.

Una capital cerrada

Desde el lunes, y muy a pesar de los residentes de Islamabad, la capital pakistaní ha sido puesta en una casi cuarentena total, con 20.000 agentes controlando la seguridad de la zona donde se encuentra el hotel Serena, que acogió la primera ronda de negociaciones y debería celebrarse la segunda.

Aun si se celebrasen estas negociaciones, ambos países se encuentran en posiciones aún muy alejadas, sobre todo en dos grandes cuestiones: el estatus del estrecho de Ormuz, bloqueado tanto por Irán como por EEUU, y el futuro del programa nuclear iraní. Irán asegura no estar dispuesta ni a entregar sus 440 kilos de uranio altamente enriquecido ni a suspender el proceso de enriquecimiento.

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Hasta junio de 2025, la República Islámica llegó a enriquecer uranio a niveles superiores al 60%, muy cercanos al 90% necesario para desarrollar la bomba atómica y muy superiores al 3% requerido para crear energía nuclear de uso civil.

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