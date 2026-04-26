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Intento de atentado a en la Casa Blanca, en directo | La Fiscalía de EEUU cree que todo el gabinete de Trump era objetivo del detenido

El FBI acordona la casa del detenido tras el tiroteo en la cena a la que asistía el presidente estadounidense

Redacción

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este domingo de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga.

Tras el atentado, Trump ha confirmado que el detenido es residente en el estado de California y ha actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".

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