Intento de atentado a en la Casa Blanca, en directo | La Fiscalía de EEUU cree que todo el gabinete de Trump era objetivo del detenido

El atacante detenido, "muy inteligente" según sus exalumnos

El presidente del Asian American Civic Trust, Dylan Wakayama, detalló al periódico Los Angeles Times, que Allen daba clases particulares a varios estudiantes de secundaria de esta organización sin fines de lucro, que lo definían como una persona "muy inteligente, con gran dominio de biología, matemáticas y ciencias", además de "una persona amable y tranquila".

Estudió en el Instituto Tecnológico de California (CalTech), una universidad privada situada en Pasadena, Ingeniería Mecánica, y luego trabajó como desarrollador de software para una aplicación de educación y como profesor desde 2020, según extractos de su perfil de LinkedIn publicados en redes sociales y por varios medios.

Además, tiene un master en ciencias informáticas por la Universidad Estatal de California en 2025, hizo prácticas de verano cuando aún no estaba graduado en la NASA y, además de su trabajo como profesor, se define como "desarrollador de videojuegos independiente".

De momento, el sospechoso, que no resultó herido pero fue trasladado a un hospital, ha sido acusado de dos delitos graves, relacionados con la tenencia de armas de fuego y agresión, según detalló la fiscal federal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que añadió que "este individuo tenía intención de causar el mayor daño posible".