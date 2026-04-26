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Intento de atentado a en la Casa Blanca, en directo | La Fiscalía de EEUU cree que todo el gabinete de Trump era objetivo del detenido
El FBI acordona la casa del detenido tras el tiroteo en la cena a la que asistía el presidente estadounidense
Redacción
El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este domingo de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga.
Tras el atentado, Trump ha confirmado que el detenido es residente en el estado de California y ha actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".
El autor del ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración Trump
El presunto autor del tiroteo ocurrido el sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Allen, envió a sus familiares un extenso manifiesto apenas diez minutos antes del ataque, en el que identificaba como "objetivos" a los miembros del Gobierno de Donald Trump, según reveló este domingo el diario New York Post. En el documento de 1.052 palabras, obtenido por el rotativo neoyorquino, detalla una lista de prioridades para el ataque, situando a los altos cargos de la Administración Trump en la cima de sus objetivos, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel. Allen, de 31 años, justifica sus acciones describiéndose como un ciudadano que no está dispuesto a permitir que un "pedófilo, violador y traidor" - en posible referencia al presidente Trump, presente en el evento- actúe en su nombre,
Trump afirma que el sospechoso del tiroteo en Washington actuó por motivos anticristianos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el sospechoso del tiroteo ocurrido anoche en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un "odio" profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente. En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump describió al atacante como un "tipo muy problemático" cuyos motivos, según el mandatario, tenían un trasfondo religioso radical. "Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano", señaló el presidente, quien fue evacuado por el Servicio Secreto el sábado por la noche tras escucharse disparos en el hotel Washington Hilton, fuera de la sala donde se celebraba la cena.
La investigación preliminar sugiere que Trump era el "probable" objetivo del tiroteo
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, reveló este domingo que las investigaciones preliminares sugieren que el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tenía como objetivo a altos cargos del Gobierno, incluido "probablemente" el presidente, Donald Trump. En una entrevista en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC, Blanche explicó que, aunque el motivo sigue bajo investigación, los dispositivos electrónicos del sospechoso y las entrevistas con sus conocidos apuntan a un ataque dirigido contra miembros de la Administración.
Von der Leyen habla con Trump para expresar su "solidaridad" tras el "intento de atentado"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este domingo que había hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, para transmitirle su "solidaridad" tras el "intento de atentado" ocurrido en Washington el sábado.
"Acabo de hablar con Donald Trump para expresarle mi solidaridad a él y a (la primera dama, Melania Trump) tras el intento de atentado", dijo la mandataria europea a través de redes sociales.
La Fiscalía de EEUU cree que todo el gabinete era objetivo del detenido
El sospechoso del tiroteo de esta pasada noche en la Cena de Corresponsales de Estados Unidos que provocó la evacuación del presidente Donald Trump tenía como objetivo a cualquier miembro del gabinete que se encontraba en ese momento en el salón de eventos del hotel Washington Hilton, en opinión del fiscal general en funciones del país, Todd Blanche, a tenor de la información recabada hasta el momento.
Blanche ha explicado así en entrevista a la cadena NBC lo que fuentes de la investigación avanzaban a Fox News: el sospechoso, identificado como el profesor californiano Cole Allen, ha confesado que su intención era matar a cualquier miembro de la Adminstración que estaba atendiendo al evento.
La secretaria de prensa de Trump antes del tiroteo en la cena: "Habrá disparos"
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones antes del comienzo de la cena de corresponsales, durante la cual el presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado por un tiroteo, auguró que esa noche "se iban a disparar algunos tiros".
Fue en declaraciones a Jimmy Failla para su programa 'Fox News Saturday Night' cuando el presentador le preguntaba sobre cómo iba a ser el discurso de Trump, que era la primera vez que acudía a la tradicional cena de corresponsales, que se celebró anoche en el hotel Hilton.
"Él está listo para la batalla. Os puedo decir que su discurso de esta noche será un clásico Donald Trump: será gracioso, entretenido y se dispararán algunos tiros", dijo Leavitt.
El atacante detenido, "muy inteligente" según sus exalumnos
El presidente del Asian American Civic Trust, Dylan Wakayama, detalló al periódico Los Angeles Times, que Allen daba clases particulares a varios estudiantes de secundaria de esta organización sin fines de lucro, que lo definían como una persona "muy inteligente, con gran dominio de biología, matemáticas y ciencias", además de "una persona amable y tranquila".
Estudió en el Instituto Tecnológico de California (CalTech), una universidad privada situada en Pasadena, Ingeniería Mecánica, y luego trabajó como desarrollador de software para una aplicación de educación y como profesor desde 2020, según extractos de su perfil de LinkedIn publicados en redes sociales y por varios medios.
Además, tiene un master en ciencias informáticas por la Universidad Estatal de California en 2025, hizo prácticas de verano cuando aún no estaba graduado en la NASA y, además de su trabajo como profesor, se define como "desarrollador de videojuegos independiente".
De momento, el sospechoso, que no resultó herido pero fue trasladado a un hospital, ha sido acusado de dos delitos graves, relacionados con la tenencia de armas de fuego y agresión, según detalló la fiscal federal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que añadió que "este individuo tenía intención de causar el mayor daño posible".
Acordonan la casa del detenido tras el tiroteo en la cena a la que asistía Trump
El FBI acordonó la casa en Torrance, California, del detenido que intentó entrar armado a la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, a la que acudía el presidente estadounidense, Donald Trump, y miembros del gobierno.
Agentes del FBI están rodeando la casa a la espera de una orden de registro del tribunal federal de California, según adelantó la oficina del fiscal general estadounidense a la cadena Fox News.
Se trata supuestamente de la casa en Torrance de Tomas Cole Allen, un joven de 31 años cuya identidad no ha sido informada de forma oficial pero los medios, citando fuentes oficiales, han atribuido el incidente armado de este sábado.
En la cena de corresponsales de la Casa Blanca: "Ha sido un susto. Nos hemos tirado enseguida al suelo"
Eduard Ribas lleva cubriendo más de cuatro años las noticias de la Casa Blanca para la agencia Efe y la de anoche era una gala con mucha "expectación". Era uno de los 2.000 asistentes a la cena que cada último sábado de abril organiza en Washington la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en ingles), a la que Donald Trump acudía por primera vez como presidente, y tenía mucha curiosidad por escuchar su discurso. "El discurso más inapropiado jamás pronunciado", según dijo el propio Trump de una palabras que se quedaron sin salir de su boca debido al intento de atentado registrado en el hotel que acogía la gala y que obligó a evacuar de inmediato la mandatario. (Seguir leyendo)
Ola de mensajes de líderes internacionales en apoyo a Trump
El tiroteo registrado durante la cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que ha obligado a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama Melania Trump, ha provocado una oleada de reacciones internacionales de condena y mensajes de apoyo al mandatario a través de la red social X. Líderes políticos de Europa, América y Oriente Medio han coincidido en rechazar la violencia política y expresar su solidaridad tanto con el presidente estadounidense como con los asistentes al evento. (Seguir leyendo)
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