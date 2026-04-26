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Un profesor de California, autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El FBI ya ha identificado al hombre armado que fue detenido tras irrumpir esta noche en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Se trataría de Cole Tomas Allen, un hombre que reside en Torrance (California) y que, según se desprende de sus redes sociales, es un graduado de Caltech que trabaja como profesor a tiempo parcial y desarrollador de videojuegos. Más información