Trump es evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de atentado

El fantasma de la violencia política se volvió a aparecer este sábado ante Donald Trump. El presidente de EEUU y su esposa, Melania, tuvieron que ser sacados en volandas por el Servicio Secreto de la cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre intentara acceder al recinto para, presuntamente, acabar con su vida. El tirador, identificado por Associated Press y otros medios del país como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años y residente en Torrance (California), fue interceptado y reducido por las fuerzas de seguridad cerca de un puesto de control del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la gala. Allen iba armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, y disparó en al menos una ocasión antes de ser detenido. Por el momento se desconoce su motivación.

En el manifiesto que compartió Allen con sus familiares minutos antes del incidente, y que obtuvo el New York Post, explicita sus intenciones de matar a funcionarios de la administración republicana. "Funcionarios de la administración (sin incluir al Sr. Patel [director del FBI]): son objetivos, priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo", escribe Allen como parte de sus "reglas de enfrentamiento". "Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que hacen mis representantes repercute en mí.Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", añade.

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El incidente se produjo poco después de las 20.30 hora local, con los invitados al tradicional evento anual de los periodistas con acreditación en la Casa Blanca ya sentados y empezando a degustar un aperitivo de guisantes y burrata. Algunos vídeos colgados en las redes sociales captaron los disparos y el momento en el que la pareja presidencial se da cuenta de que algo está pasando. "¡Al suelo! ¡al suelo!", gritaron los agentes obligando a todos los asistentes a refugiarse debajo de las mesas. Poco después, el salón que acogía el evento --al que asistieron varios miembros del Gobierno como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, o la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt-- fue desalojado.

En el tiroteo resultó herido un miembro del Servicio Secreto, pero se encuentra en buen estado gracias a la protección que le brindó el chaleco antibalas, según explicó el propio Trump en una rueda de prensa posterior. "Un agente resultó herido de bala, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", añadió.

La Policía Metropolitana de la capital estadounidense informó de que Allen, que las autoridades creen que se hospedaba en el mismo hotel, no recibió ningún disparo durante su detención y que todos los indicios apuntan a que actuó "en solitario". El histórico presentador de la CNN Wolf Blitzer fue testigo del momento del arresto y relató cómo un agente atrapó al sospechoso, le tiró al suelo y le inmovilizó con su cuerpo. "Vi una pistola grande y oí fuertes disparos", añadió el veterano periodista.

Atlas News

La policía local de Torrance y el FBI ha acordonado la vivienda de Allen en este suburbio de Los Ángeles habitado por muchos policías jubilados, según informa ‘The New York Times’.

La de anoche era la primera vez que Trump acudía como presidente a la cena que organiza cada último sábado de abril la Asociación de corresponsales de la Casa Blanca: asistió como invitado en 2011 y fue el destinatario de las bromas del entonces mandatario, Barack Obama. Desde sus inicios, en 1921, un total de 15 presidentes han participado al menos una vez durante sus mandatos en esta gala, en la que se suele destacar la relevancia de la libertad de expresión y de la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU y los presidentes realizan discursos irónicos y en algunos casos ridiculizándose a sí mismos para divertir a los asistentes. El incidente de esta noche impidió escuchar las palabras que tenía preparadas Trump, quien mantiene una tensa relación con los medios, llegando a insultar a periodistas o a vetarles en el Despacho Oval o la sala de prensa de la Casa Blanca.

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