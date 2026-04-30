Irán amenaza con "ataques largos y prolongados" contra los aliados regionales de EEUU si Washington retoma la agresión militar

Con las bombas detenidas, la rivalidad de Irán con Estados Unidos e Israel se expresa en palabras. Teherán ha dicho que responderá a Washington con "ataques prolongados y dolorosos" si este decide retomar la agresión militar. El líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ha celebrado en un discurso leído en la televisión el inicio de "un nuevo capítulo" en el estrecho de Ormuz y en el golfo Pérsico, a cuyos Estados árabes ha augurado un "futuro brillante" sin Estados Unidos. A su vez, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se ha pronunciado en la misma línea alegando que pronto "será necesario" que Tel Aviv actúe de nuevo "para eliminar amenazas existenciales" que provienen de Irán.

Según el medio estadounidense Axios, el presidente Donald Trump tenía previsto recibir este jueves una sesión informativa sobre los nuevos planes para una posible acción militar en Irán por parte del líder del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Bradley Cooper. A más de 10.000 kilómetros de Washington, el comandante de la Fuerza Aeroespacial iraní, Majid Mousavi, ha prometido que, ante cualquier ataque estadounidense contra Irán, por muy limitado que sea, Teherán desencadenará "ataques prolongados y dolorosos" contra posiciones regionales de Estados Unidos. "Hemos visto lo que les ha pasado a sus bases regionales, y veremos que les ocurre lo mismo a sus buques de guerra", ha añadido el alto funcionario de la Guardia Revolucionaria en declaraciones recogidas por medios iraníes.

Ataques contra el Líbano

Este jueves el líder supremo iraní ha vuelto a pronunciarse a través de una declaración escrita y leído por un locutor de la televisión pública. "Con la ayuda y el poder de Dios, el brillante futuro de la región del Golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos, un futuro que sirva al progreso, la comodidad y la prosperidad de su pueblo", ha dicho, en un discurso en el que ha defendido que la República Islámica protegerá sus "capacidades nucleares y de misiles" como un activo nacional. "Nosotros y nuestros vecinos al otro lado de las aguas del golfo Pérsico y del golfo de Omán compartimos un destino común; los extranjeros que vienen de miles de kilómetros de distancia para actuar allí con avaricia y malicia no tienen cabida, salvo en el fondo de sus aguas", ha añadido.

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Por su parte, Katz ha defendido que, si bien Israel apoya los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos con Irán, es posible que Tel Aviv "pronto se vea obligado a actuar de nuevo" para eliminar las "amenazas existenciales" que plantea la República Islámica. "Trump, en coordinación con el primer ministro Binyamín Netanyahu, está liderando el esfuerzo para completar los objetivos de la campaña de manera que se garantice que Irán no vuelva a ser una amenaza para la existencia de Israel, para Estados Unidos y para el mundo libre durante las generaciones venideras", ha dicho durante una ceremonia militar. Durante toda la jornada, los ataques contra el sur del Líbano han continuado, matando a 14 personas, incluidos dos niños. También un soldado israelí ha muerto y otro ha resultado herido en la explosión de un ataque de dron supuestamente de Hezbolá.

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