El alto el fuego en Oriente Medio se tambalea después de varios ataques de Irán contra países del Golfo y un barco de guerra de EEUU

Irán ha disparado este lunes varios misiles y drones tanto contra Emiratos Árabes Unidos como contra un barco militar de EEUU en la costa iraní del golfo de Omán. Emiratos ha confirmado haber derribado tres misiles y un ataque con drones que ha causado el incendio en un barco al norte de Dubái, de bandera de Corea del Sur, y en la estación petrolífera de Fujairah. El buque de la Armada estadounidense atacado no ha sido alcanzado por los proyectiles iraníes. Horas más tarde, Omán ha asegurado que un edificio de viviendas en el norte del país ha sido también objetivo de Irán. El pequeño país del Golfo ha confirmado que dos personas han resultado heridas.

Estos episodios han disparado todas las alarmas en Oriente Medio y hacen peligrar el alto el fuego declarado el pasado 7 de abril. Los ataques han tenido lugar apenas unas horas después de que Teherán asegurase que consideraría objetivo cualquier embarcación estadounidense que se acerque al estrecho de Ormuz para intentar garantizar el paso de los buques.

El Ejército estadounidense ha negado que una de sus embarcaciones haya sido atacada, aunque ha confirmado haber interceptado varios misiles y drones iraníes y destruido al menos siete lanchas del país persa. "Recomendamos encarecidamente que se alejen de nuestras fuerzas", ha dicho el jefe del Estado mayor estadounidense, Brad Cooper.

Este domingo, en un mensaje a través de sus redes sociales, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que EEUU ayudará desde este lunes a que los cientos de cargueros y petroleros atrapados en el golfo Pérsico puedan seguir con su ruta tras dos meses atrapados.

"Irán ha disparado contra países ajenos al movimiento de buques, PROYECTO LIBERTAD, incluyendo un carguero surcoreano. ¡Quizá sea hora de que Corea del Sur se una a la misión! Hemos destruido siete lanchas o, como les gusta llamarles, "barcos rápidos". Es todo lo que les queda. A parte del barco surcoreano no hay más daños en el estrecho", ha dicho Trump en redes sociales este lunes.

Ormuz está cerrado casi por completo desde el inicio de la guerra entre Israel, Irán y EEUU, en un principio por el bloqueo parcial de Teherán —que no permite el paso de ningún barco a no ser que tenga su permiso explícito—, pero también por el cerrojo de Washington, que desde hace tres semanas impide la salida de los barcos iraníes de los puertos y aguas territoriales persas.

"La seguridad del estrecho de Ormuz está en nuestras manos. El paso seguro de cualquier barco debe ser únicamente coordinado con nuestras fuerzas armadas. Avisamos que cualquier barco extranjero, en especial cualquier embarcación militar del agresivo EEUU, será atacado si intenta entrar o acercarse a Ormuz", ha dicho el comando central del Ejército iraní este lunes.

"Hemos detenido su paso con un aviso firme y rápido. Daremos más información pronto", ha dicho la marina iraní en un comunicado, en una posible referencia al supuesto barco estadounidense golpeado este lunes.

La guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, está en suspenso y anclada en un limbo incierto desde hace dos semanas: las bombas y ataques han callado hasta este lunes, pero la diplomacia, por el momento, está encallada ante la enorme distancia entre las posiciones de Teherán y Washington, que ahora apenas intercambian mensajes a través de Pakistán, principal país mediador.

La primera —y única— ronda de negociaciones directas, ocurrida hace tres semanas, acabó en "fracaso", en palabras del propio vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

"Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global", ha declarado Cooper, que ha asegurado en un comunicado que EEUU usará para esta misión de "guía" a través de Ormuz a 15.000 militares, y 100 aeronaves y buques.

En la actualidad, desde el inicio de la guerra, cerca de 20.000 marineros están atrapados en las aguas del golfo Pérsico en varios cientos de cargueros y petroleros, a la espera de poder salir a través de Ormuz hacia el golfo de Omán y el océano Índico.

"Un gesto"

A pesar de esta enésima escalada de tensiones en el Golfo, Pakistán ha confirmado este lunes que EEUU ha entregado toda la tripulación, 22 personas, capturada a finales de abril cuando Washington interceptó el carguero iraní MV Touska.

"Los marineros han volado ya a Pakistán, y serán entregados a las autoridades iraníes este lunes. El MV Touska también será remolcado a aguas pakistaníes, y volverá a Irán después de las reparaciones pertinentes. Pakistán da la bienvenida a este gesto, que genera confianza, y continuará facilitando el diálogo para conseguir la paz y seguridad regionales", ha dicho el Ministerio de Exteriores este lunes en un comunicado.

Con todo, nada está claro: Irán entregó a EEUU una nueva propuesta de paz este fin de semana, de momento no rechazada por Trump, que pide un final primero a la guerra para, en el próximo mes, empezar negociaciones nucleares. Washington reclama un acuerdo más rápido, y que Teherán entregue sus 440 kilos de uranio altamente enriquecido, algo que la República Islámica rechaza.

Este sábado, el comandante general segundo del Ejército iraní aseguró que el "escenario más probable" ahora mismo es una vuelta a la guerra entre Estados Unidos y el país persa.

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