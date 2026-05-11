Trump tacha de "pedazo de basura" la respuesta iraní al plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes de que el alto el fuego con Irán vigente desde el 8 de abril atraviesa su momento más delicado. Tras recibir la respuesta de Teherán al plan de paz de Washington, el republicano la calificó de "pedazo de basura" y aseguró que no terminó de leer el documento.

"Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado", declaró Trump en el Despacho Oval. Añadió que, al revisar el texto iraní, sintió que estaba "perdiendo el tiempo".

Una tregua al límite

El mandatario describió la tregua como un acuerdo "en respiración asistida". "Diría que el alto el fuego está con respiración asistida masiva, como cuando el médico entra y comunica que su ser querido tiene aproximadamente un 1% de posibilidades de vivir", afirmó.

Trump sostuvo que considera a Teherán abierto a dialogar, pero al mismo tiempo presenta condiciones imposibles para Washington. "Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo Obama la habría aceptado", dijo, en una crítica al expresidente Barack Obama.

El presidente insistió en un objetivo central: impedir que Irán obtenga un arma nuclear. "Mi mejor plan de todos es muy simple: Irán no puede tener un arma nuclear y no tendrá un arma nuclear", resumió. Ese punto, según Trump, no aparece recogido de forma suficiente en la respuesta iraní.

La vía diplomática sigue abierta

Pese al tono de sus declaraciones, Trump evitó dar por muerta la negociación. Preguntado por la posibilidad de alcanzar una solución diplomática, respondió que sigue siendo "muy posible". La frase deja un margen político en un escenario deteriorado desde el fin de semana.

El domingo, antes de que se conocieran detalles de la contrapropuesta, Trump ya la había tachado de "totalmente inaceptable". Este lunes, medios estatales iraníes señalaron que Teherán reclama reparaciones de guerra, soberanía sobre el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

Esas exigencias chocan con las prioridades de Washington. Las reparaciones y el control iraní sobre Ormuz serían líneas rojas para Estados Unidos. La retirada de sanciones solo tendría recorrido si Irán aceptara concesiones relevantes sobre su programa nuclear.

Pakistán media bajo presión

Pakistán, que actúa como país mediador, confirmó que había recibido la respuesta iraní a la última propuesta de Estados Unidos. El intercambio llega en medio de una escalada militar que ha debilitado la tregua y ha aumentado la incertidumbre en el golfo Pérsico.

En los últimos días, se han registrado ataques de baja intensidad en torno al estrecho de Ormuz, a pesar de que Trump prorrogó unilateralmente el alto al fuego. El domingo, Irán atacó con un dron un buque comercial en aguas de Qatar.

El impacto energético agrava la crisis

La tensión militar tiene ya consecuencias económicas visibles. Los países importadores de energía se preparan para precios altos mientras el futuro de Ormuz se convierte en una pieza central de la crisis. El bloqueo de facto de esa ruta marítima complica cualquier intento de estabilizar el suministro.

En Estados Unidos, el precio medio de la gasolina ha superado los 4,55 dólares por galón, más de 1,50 dólares por encima del nivel previo al inicio de la guerra a finales de febrero. Trump incluso planteó suspender el impuesto federal a los carburantes para aliviar la presión sobre los consumidores.

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La medida tendría un efecto limitado y requeriría la aprobación del Congreso. "Es un porcentaje pequeño, pero, ya sabe, sigue siendo dinero", dijo el presidente. La propuesta refleja hasta qué punto la crisis con Irán se ha convertido también en un problema interno para la Casa Blanca.

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