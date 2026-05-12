Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump califica de "estúpida" la propuesta de acuerdo de Irán

Pakistán niega haber protegido aviones de Irán en su territorio

Pakistán negó este martes haber dado refugio a aviones iraníes en su territorio luego de que un reporte de la cadena estadounidense CBS sugiriera que existió una maniobra para proteger a las aeronaves de los ataques estadounidenses, poniendo así en tela de juicio el papel de Islamabad como mediador.

"Pakistán rechaza categóricamente el informe de CBS News relativo a la presencia de aeronaves iraníes en la Base Aérea Nur Khan, calificándolo de engañoso y sensacionalista", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní en un comunicado.

El ministerio añadió que "las aeronaves iraníes que se encuentran actualmente estacionadas en Pakistán llegaron durante el periodo del alto el fuego y no guardan vínculo alguno con ninguna contingencia militar ni con ningún acuerdo de preservación".