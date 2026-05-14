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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump califica de "estúpida" la propuesta de acuerdo de Irán
"Quieren negociar, y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado", declara el presidente de EEUU
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Emiratos Árabes niega visita secreta de Netanyahu al país durante la guerra con Irán
Emiratos Árabes Unidos (EAU) negó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitara el país del golfo Pérsico durante la guerra contra Irán, y rechazó la "recepción de cualquier delegación militar israelí en su territorio", informaron fuentes oficiales. En un comunicado publicado esta madrugada, el Ministerio de Exteriores emiratí defendió que "sus relaciones con Israel son públicas y se establecieron en el marco de los conocidos y declarados Acuerdos de Abraham", firmados en 2020. La nota niega directamente un comunicado de la Oficina de Netanyahu que ayer señaló que el mandatario israelí visitó Emiratos en secreto y se reunió con el jeque y presidente del país Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Marco Rubio avanza que EEUU tratará de convencer a China para que juegue un papel "más activo" en cuanto a Irán
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha señalado este miércoles que la Administración estadounidense tratará de convencer a la china de que esta última ostente un rol "más activo" con relación a la guerra en Irán y las negociaciones que la rodean en pro de ponerle fin a la misma. Asegurando haber trasladado a las autoridades chinas unos argumentos que espera sean "convincentes", el jefe de la diplomacia norteamericana ha avanzado que el gigante asiático tendrá la oportunidad de jugar dicho rol "más activo" cuando se presente "a finales de esta semana" en Naciones Unidas "una resolución que condena a Irán por lo que está haciendo en los estrechos". Todo ello mientras Washington mantiene el cierre perimetral impuesto en el estratégico paso de Ormuz desde hace un mes.
EEUU asegura contar con el apoyo de más de 110 países a su resolución con Baréin sobre el estrecho de Ormuz
Estados Unidos ha afirmado este miércoles haber sumado más de 110 países copatrocinadores al proyecto de resolución impulsado por la diplomacia norteamericana junto a Baréin en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "para defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz", una cifra que ha considerado prueba de que "Irán está aislado en sus acciones ilegales" en el estratégico paso.
Irán dice tras el supuesto viaje de Netanyahu a Emiratos Árabes que "quienes se alíen con Israel deberán rendir cuentas"
El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha advertido a última hora de este miércoles que "quienes se alíen con Israel para sembrar la división deberán rendir cuentas", en un mensaje en el que mantiene que Teherán ya conocía "hace tiempo" la visita que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado haber hecho a Emiratos Árabes Unidos en mitad de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán este año. "La enemistad con el gran pueblo de Irán es una apuesta insensata. La connivencia con Israel en este sentido: imperdonable", ha aseverado el jefe de la diplomacia iraní en un mensaje en redes en el que ha advertido a "quienes se alíen con Israel para sembrar la división" que "deberán rendir cuentas".
Rubio dice que EEUU busca que China presione a Irán para reducir la tensión en el golfo Pérsico
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el golfo Pérsico, al considerar que la crisis amenaza directamente los intereses comerciales de Asia.
"Está en el interés de China resolver esto. Esperamos convencerlos de desempeñar un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y tratando de hacer ahora en el Golfo Pérsico", dijo Rubio en una entrevista con el periodista Sean Hannity, de la cadena Fox News, a bordo del AF1.
JD Vance asegura que hay "avances" en las negociaciones con Irán para terminar la guerra
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este miércoles que ha habido "avances" en las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto, a pesar de que Washington ha expresado su descontento por la última respuesta de Teherán.
En una rueda de prensa, Vance indicó que mantuvo este miércoles conversaciones telefónicas con Steve Witkoff y Jared Kushner, los enviados de la Casa Blanca para negociar con Irán, así como con aliados de Estados Unidos en el mundo árabe, a los que no quiso identificar.
Israel y el Líbano inician este jueves la tercera ronda de conversaciones de paz
Representantes de Israel y del Líbano iniciarán este jueves en Washington la tercera ronda de negociaciones de paz, mientras el Ejército israelí sigue bombardeando el territorio libanés a pesar de la entrada en vigor en abril de una tregua.
La delegación libanesa estará conformada por la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam; mientras que del lado israelí estarán el embajador Yechiel Leiter y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin, informó este martes el Departamento de Estado.
Republicanos bloquean por séptima vez en el Senado el intento demócrata de frenar la guerra de Irán
Los republicanos bloquearon este miércoles por séptima vez en el Senado de Estados Unidos el intento demócrata de frenar la guerra de Irán que comenzó el pasado 28 de febrero.
Aunque los republicanos rechazaron casi por unanimidad la resolución -la moción fracasó por 49 votos frente a 50-, hubo tres senadores republicanos que rompieron con su partido y se sumaron a las filas demócratas.
Netanyahu se reunió en secreto con el presidente de Emiratos durante la guerra con Irán
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó secretamente los Emiratos Árabes Unidos y se reunió con su presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, confirmó este miércoles en un comunicado la Oficina del mandatario israelí.
"Esta visita propició un avance histórico en las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos", añade el texto, sobre un país que fue el primero en 2020 en sumarse a los Acuerdos de Abraham a fin de normalizar relaciones con Israel.
Después de Emiratos también firmaron estos acuerdos de normalización diplomática -mediados por Estados Unidos- Baréin, Sudán y Marruecos.
La pide a Israel derogar la ley que crea un tribunal militar solo para juzgar a palestinos
El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, pidió hoy a Israel que derogue la ley que crea un tribunal militar especial para juzgar únicamente a los palestinos acusados de tener vínculos con los atentados del 7 de octubre de 2023, excluyendo a miembros de las fuerzas israelíes que también pueden haber cometido delitos.
"Al centrarse exclusivamente en los palestinos, el nuevo tribunal no tendrá jurisdicción sobre la posible responsabilidad penal de otras personas por esos hechos, ni sobre los presuntos delitos cometidos por las fuerzas israelíes en el territorio palestino ocupado en ese momento o desde entonces", explicó.
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