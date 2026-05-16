Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que Xi y él comparten una visión "similar" sobre el fin a la guerra en Irán

Marco Rubio apunta a una caída "drástica" del precio del petróleo y defiende la idea de dejar a Irán sin arma nuclear

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vaticinado este viernes una caída "drástica" del precio del petróleo con el tiempo, una vez que Irán "reabra el estrecho" de Ormuz, y ha defendido los ataques estadounidenses contra Teherán para marcar la importancia de que el país "no consiga el arma nuclear". "Creo que con el tiempo se producirá una reducción drástica del precio del petróleo, porque todo ese petróleo acumulado que Irán mantiene retenido, una vez que llegue al mercado, tendrá un impacto muy positivo", ha afirmado el mandatario de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena NBC.

Asimismo, Rubio ha justificado los ataques de Washington a Teherán y ha recalcado la importancia de que no consigan el arma nuclear, medida que ha relacionado con el bloqueo del estrecho de Ormuz.