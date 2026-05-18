El Ejército de Israel intercepta de nuevo barcos de la Flotilla rumbo a Gaza: "No detendremos el viaje"

Las aguas internacionales vuelven a convertirse en escenario de la acción del Ejército israelí. Este lunes varios barcos de la Flotilla Global Sumud, con destino la Franja de Gaza, han sido interceptados por las tropas israelíes a unas 80 millas náuticas al oeste de la isla de Chipre. A las 9.30 hora peninsular española, las primeras cuatro embarcaciones han "sido atacadas e interceptadas ilegalmente a 250 millas náuticas de Gaza", según denuncia la Coalición de la Flotilla de la Libertad. Al menos 31 "de los 57 barcos de la mayor flotilla civil de la historia dedicada a prestar apoyo a los palestinos de Gaza y Cisjordania" han sido interceptados, de acuerdo a la confirmación oficial del grupo, mientras el resto tratan de liberarse de la acción israelí.

Desde la coalición, relatan lo sucedido. "Varios grandes buques de guerra israelíes descargaron un gran número de lanchas zodiac llenas de fuerzas ofensivas israelíes equipadas para el combate", explican en una nota de prensa. A continuación, y de acuerdo a las autoridades castrenses, los participantes de la flotilla serán trasladados a un gran buque de carga al que la coalición llama "buque prisión" y serán llevados al puerto israelí de Ashdod. A bordo de la embarcación Adalah, que significa justicia en árabe, viajan cuatro personas con pasaporte español: el economista Santiago González Vallejo, el capitán del barco Tomás Morate Serna, y los activistas Neus Bella Ferre y Óscar Gallego Cubillana. "En total estaban embarcados 46 españoles de los cuales 23 son catalanes, pero no sabemos exactamente cuántos han sido secuestrados", afirma el responsable de prensa a este diario, aunque sí pueden confirmar que 14 catalanes han sido interceptados.

Banderas europeas

Estas embarcaciones navegan bajo banderas europeas, de países como Francia, Italia, Grecia, Portugal o España. "Los gobiernos y la Comisión Europea han sido previamente informados de ello y se ha solicitado protección en un Mediterráneo plagado de buques de la OTAN que deberían defender a los ciudadanos y barcos de los países pertenecientes de ataques y secuestros piratas y contrarios a la legalidad internacional por parte de Israel", ha declarado la coalición en la nota de prensa. Esta mañana las autoridades israelíes han descrito la misión humanitaria como "una provocación por la provocación misma: otra supuesta "flotilla de ayuda humanitaria" sin ayuda humanitaria".

Según Tel Aviv, "en esta ocasión, dos grupos violentos turcos —Mavi Marmara e IHH, este último designado como organización terrorista— participan en la provocación". "El propósito de esta provocación es favorecer a Hamás, desviar la atención de su negativa a desarmarse y obstaculizar el progreso del plan de paz del presidente [estadounidense, Donald] Trump", ha añadido, alegando que "la Franja de Gaza está inundada de ayuda", porque "solo desde octubre de 2025, han entrado en Gaza más de 1,58 millones de toneladas de ayuda humanitaria y miles de toneladas de suministros médicos". A finales de abril, el Ejército israelí interceptó decenas de embarcaciones, deteniendo a 175 activistas y trasladando a dos de ellos a una cárcel israelí donde fueron retenidos sin cargos formales durante una semana.

Denuncias desde el mar

Ariadna Masmitjà, embarcada en uno de los barcos de la flotilla, aprovecha los últimos minutos de libertad para atender a la prensa. "Vivimos la intercepción de las compañeras con indignación", dice a EL PERIÓDICO a través de notas de voz. "Sabemos que es un aviso de que en un rato vamos a ser nosotras también interceptadas", afirma, y se reconocen "listas y preparadas para registrar cualquier vulneración de derechos que ejerza el Estado sionista y genocida de Israel con sus fuerzas de ocupación". Masmitjà, conocida como Masmi y miembro de la Intersindical Alternativa de Catalunya, defiende que no están haciendo "nada ilegal" y que estas acciones "deberían estar haciéndolas nuestros propios gobiernos" que permiten la impunidad de Israel para ejercer violencia contra los activistas, pero sobretodo contra el pueblo palestino.

"Para luchar en contra de que esté pasando esto y para demostrar que estamos en contra, la única forma que tenemos es poner nuestros cuerpos, ya que nuestros gobiernos están siendo cómplices o están en silencio ante lo que está pasando", añade Masmitjà. "Quién está cometiendo una ilegalidad es el Estado genocida de Israel que nos está interceptando en aguas internacionales a una misión humanitaria", denuncia la portavoz de la Global Sumud Flotilla en Catalunya, antes de rechazar las acusaciones de Tel Aviv de que sus acciones ayudan a Hamás. "No nos planteamos detener el viaje, todo lo contrario, estamos intentando seguir tanto como podamos", concluye con el penetrante sonido de un motor en marcha de fondo. Horas más tarde, el barco en el que viajaba, Al Khalasa bajo bandera británica, ha sido interceptado. En él también iba el español Javier Aparicio Lorente.

Condena de Turquía

Esta flotilla, integrada por unos 50 barcos de la Flotilla Global Sumud que fue interceptada por Israel a finales de abril a los que se sumaron otras naves de Turquía y Grecia, zarpó del puerto turco de Marmaris. "Israel debe cesar inmediatamente su intervención y liberar incondicionalmente a los participantes detenidos en la flotilla", ha declarado el ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía en un comunicado, condenando la interceptación que ha descrito como "un nuevo acto de piratería". En diferentes ciudades, incluidas Barcelona y Madrid, se han convocado manifestaciones para expresar el repudio a la acción del Ejército israelí.

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Por su parte, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, le ha dicho al comandante de la fuerza naval israelí que ha interceptado la flotilla que han logrado detener los barcos con mucho menos ruido del que pretendían los organizadores. "Están haciendo un trabajo excepcional, tanto en la primera flotilla como en esta parte también, y están frustrando eficazmente un plan malicioso destinado a romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza", ha dicho al comandante de la Flota de Buques de Misiles de la armada. "Lo están haciendo con gran éxito, y debo decir también que de forma discreta y, sin duda, con menos publicidad de la que esperaban nuestros enemigos", ha añadido.

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