Oriente Medio
Trump anuncia que suspende un ataque contra Irán previsto "para mañana" a petición de sus aliados árabes
Asegura que hay "negociaciones serias" en marcha y que el acuerdo incluye que Irán no tenga armas nucleares
Europa Press
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este lunes de que ha suspendido una nueva ofensiva militar contra Irán que estaba previsto que comenzara este mismo martes a petición de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
"Me han pedido (...) que suspenda el ataque militar sobre la República Islámica de Irán previsto para mañana ahora que hay negociaciones serias en marcha y que, en su opinión de grandes líderes y aliados se llegará a un acuerdo que será muy aceptable para Estados Unidos de América y también para todos los países de Oriente Medio", ha explicado Trump en redes sociales.
El inquilino de la Casa Blanca menciona en concreto que le han pedido parar el ataque el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani; el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman al Saud, y el presidente de Emiratos, Mohamed bin Zayed al Nahyán.
Este acuerdo en ciernes, explica Trump, "incluirá que Irán no tenga armas nucleares". "Por el respeto que tengo a los líderes mencionados he ordenado (...) no realizar el ataque sobre Irán previsto para mañana", ha insistido.
Sin embargo, ha advertido de que ha ordenado que los mandos militares "estén preparados para lanzar un ataque a gran escala y potencia total en cuanto se pida, en caso de que no se logre un acuerdo aceptable".
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