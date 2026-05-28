Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán bombardea una base estadounidense en respuesta al ataque de EEUU

Israel mata a diez gazatíes, entre ellos cuatro niños, en un bombardeo contra una vivienda

El Ejército israelí mató la noche del miércoles a diez personas, entre ellas cuatro niños y un adolescente, en el bombardeo contra una vivienda en el centro de la ciudad de Gaza, según una fuente de la Defensa Civil y fuentes médicas.

El ataque aéreo se produjo en el barrio de Al Samar, y entre los fallecidos hay dos niños de 12 años, uno de 13 y otro de 9 años, además de un adolescente de 17.

También parece que al menos una de las víctimas era un miliciano de Hamás, identificado como comandante Imad Hasan Salim, si bien el grupo islamista aún no se ha pronunciado al respecto.