Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán continúan negociando un acuerdo sin saber "cuándo o si se firmará"

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Irán agradece a Pakistán sus esfuerzos para "alcanzar un acuerdo" con EEUU El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, agradeció al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sus esfuerzos para "alcanzar un acuerdo" con Estados Unidos, una afirmación que se produce en medio de las especulaciones acerca de la firma de un memorando de entendimiento entre los dos rivales para poner fin al conflicto. El mandatario iraní mantuvo una conversación con Sharif a propósito de la fiesta musulmana del sacrificio en la que le agradeció "su iniciativa proactiva y sus esfuerzos efectivos para alcanzar un acuerdo".

Irán lanza disparos de advertencia contra "buques infractores" en el Estrecho de Ormuz Las Fuerzas Armadas iraníes lazaron este viernes disparos de advertencia contra "buques infractores" en el Estrecho de Omuz, mientras crece la incertidumbre sobre las negociaciones con Estados Unidos. Los medios iraníes informaron durante la madrugada sobre el lanzamiento de misiles desde la región sur del país, asegurando que "el origen de las explosiones provino del mar y estuvo relacionado con un intercambio de disparos para advertir a los buques infractores en el Estrecho de Ormuz", recogió la agencia Tasnim, citando un informe del Ejército.

EEUU e Irán continúan negociando Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin saber "cuándo -o si- se firmará" el memorando de entendimiento que anunció este jueves Washington, y negó posteriormente Irán, afirmó el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien dijo sentirse "optimista". Vance aseguró que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el "alto el fuego se mantiene" mientras consensúan un texto común que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán y permita reabrir el estrecho de Ormuz.

EEUU ofrece una recompensa millonaria para descapitalizar a la Guardia Revolucionaria iraní El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó este jueves una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información para descapitalizar los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Iraní y emitió nuevas sanciones contra una red de empresas y actores vinculados a ventas de petróleo militar. Estados Unidos ofreció la millonaria suma a cambio de información que ayude a entender los esquemas financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica y la identidad de empresas fachada que realicen actividades comerciales para Teherán. En paralelo, el Departamento del Tesoro anunció medidas adicionales contra las ventas de petróleo militar iraní, al asegurar que esos ingresos permiten al régimen financiar la reconstrucción de sus fuerzas armadas y representan una amenaza para Washington y sus aliados en Oriente Próximo.

EEUU sanciona de nuevo a Francesca Albanese, la relatora de la ONU para Palestina El Gobierno de Estados Unidos incluyó de nuevo a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro, una semana después de haberla retirado, según comprobó este jueves EFE. Las sanciones, que incluyen la congelación de sus cuentas bancarias en Estados Unidos, así como su ingreso al país, han sido activadas de nuevo en el sistema de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Irán niega que se haya cerrado un preacuerdo con Estados Unidos, según Tasnim Irán dijo este jueves que no hay un preacuerdo cerrado con Estados Unidos, en contra de lo que habían asegurado algunos medios y confirmado fuentes del Gobierno de EEUU, según la agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria iraní. La agencia cita una fuente próxima al equipo negociador de la República Islámica que afirma que "no es verdad" que se haya llegado a un entendimiento y añade que el texto no está finalizado aún. También añade que Irán no ha comunicado al mediador pakistaní que el texto esté cerrado y que, cuando el acuerdo esté finalizado, los negociadores de la República Islámica se lo comunicarán al mediador y al pueblo.

Omán traslada a Estados Unidos que no planea cobrar peajes en el estrecho de Ormuz, según Washington Omán aseguró este jueves a Estados Unidos que no planea unirse a Irán en el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, según explicó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. "Esta mañana hablé por teléfono con el embajador de Omán y me aseguró que no hay planes para imponer un peaje en el estrecho", explicó Bessent en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Esta llamada se produjo después de que, según información publicada por la prensa, Irán estuviera discutiendo con Omán establecer un sistema de pagos en el estrecho, ante lo que Washington amenazó con imponer sanciones al país árabe.

El secretario del Tesoro de EEUU dice que Trump no aceptará un "mal acuerdo" con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptará "un mal acuerdo" con Irán para poner fin a la guerra, según aseguró este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, después de que la Casa Blanca informara que los negociadores de ambos países alcanzaron un pacto tentativo. "Los equipos han estado yendo y viniendo, y el presidente Trump ha dejado muy claro sus líneas rojas. Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido; no puede seguir adelante con un arma nuclear; y el estrecho de Ormuz debe tener libre tránsito", declaró Bessent en una rueda de prensa. El responsable del Tesoro subrayó que Trump "no va a aceptar un mal acuerdo", sino que "va a lograr un gran acuerdo para el pueblo estadounidense".

EEUU amenaza a Omán con sanciones si coopera con Irán para establecer un mecanismo de peajes en Ormuz El Gobierno de Estados Unidos ha amenazado este jueves a Omán con la imposición de sanciones en caso de que coopere con Irán para establecer un mecanismo de peajes en el estrecho de Ormuz tras las recientes declaraciones del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. "Omán, en particular, debería saber que el Departamento del Tesoro tomará medidas agresivas contra cualquier actor involucrado, directa o indirectamente, en facilitar peajes para el estrecho, y cualquier socio será sancionado", ha indicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un mensaje publicado en redes sociales.