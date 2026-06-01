Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza varios ataques de "autodefensa" contra Irán

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Netanyahu ordena ataques en los alrededores de Beirut El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este lunes a las tropas atacar objetivos en el distrito de Dahiyeh, en los alrededores de Beirut, según anunció en una declaración conjunta con el ministro de Defensa, Israel Katz. Citando violaciones de Hizbulá del actual alto el fuego, "el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacar objetivos terroristas en el barrio de Hadahiya, en Beirut", detalla el comunicado.

Irán ejecuta a otros dos hombres condenados por su participación en las protestas de enero Las autoridades iraníes ejecutaron este lunes a dos presos condenados por prender fuego a una mezquita y liderar disturbios durante las protestas de enero contra la República Islámica. Mehrdad Mohammadinia y Ashkan Maleki fueron ahorcados hoy tras ser condenados por "participación en operaciones contrarias a la seguridad nacional en colaboración con el régimen sionista y el gobierno hostil de Estados Unidos", informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní. Según la versión oficial, los dos presos participaron en disturbios en Teherán con el bloqueo de calles y participaron en el incendio de la mezquita Jafari con la intención de "hacer frente al sagrado sistema de la República Islámica de Irán".

Muere un soldado israelí en Líbano Un soldado de 20 años murió "en combate" en el sur de Líbano, confirmó este lunes el Ejército israelí, con lo que aumentan a 26 los militares fallecidos desde marzo por fuego de Hizbulá o por accidentes técnicos. En Líbano, el número total de fallecidos supera los 3.400 desde el 2 de marzo, en un momento de nueva escalada pese al presunto alto el fuego existente entre ambos países, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio Salud Pública libanés.

Kuwait alerta de misiles y drones hostiles en medio de los intercambios de ataques entre Irán y EEUU El Ejército de Kuwait ha afirmado este lunes estar "respondiendo a amenazas de misiles y drones" hostiles y ha exhortado a la población "a seguir las instrucciones de seguridad" de las autoridades, tras una última semana en la que el país habría sido diana de dos ataques iraníes contra bases estadounidenses. "Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo a amenazas de misiles y drones", reza un breve comunicado difundido en redes por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait. En la nota, el órgano castrense ha asegurado a sus ciudadanos que "cualquier explosión que se escuche se debe a la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea" e insta a la población a "seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes".

La Guardia Revolucionaria iraní asegura haber respondido a la ofensiva de EEUU atacando una base aérea La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) dijo este lunes que respondió a una ofensiva de EEUU contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense. "Tras la agresión del Ejército estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en la isla de Sirik, en la provincia de Hormozgán, hace una hora, cazas de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea desde la que se originó dicha agresión", señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al mismo. El texto no especifica dónde está la base estadounidense y añade que "los objetivos previstos fueron destruidos".

Estados Unidos lanza varios ataques de "autodefensa" contra Irán Estados Unidos anunció este lunes que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana, en respuesta a "acciones agresivas" del país persa, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales, mientras continúan las negociaciones entre las partes para poner fin al conflicto. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) difundió en X que llevó a cabo "ataques calculados y deliberados" de "autodefensa" contra radares y estaciones de mando y control de drones iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm el sábado y el domingo. El anuncio se produce mientras Washington y Teherán negocian -con mediación de Pakistán- un plan de paz para acabar con la guerra.

Trump subraya que su propuesta para Irán tiene exigencias concretas sobre el programa atómico El presidente de EEUU, Donald Trump, subrayó este domingo que su propuesta para un plan de paz con Irán incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, una afirmación que llega después de que medios estadounidenses informaran que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador en el que llevan semanas trabajando Washington y Teherán. "CNN, la cadena de noticias falsas, afirmó hoy, como de costumbre, que mi acuerdo nuclear con Irán no habla de armas nucleares, cuando en realidad establece, muy claramente, que Irán no tendrá armas nucleares. A continuación, profundiza extensamente en otros aspectos relacionados con las armas nucleares. De hecho, de eso trata la mayor parte del acuerdo", afirmó Trump en un breve mensaje en su red Truth Social.

La ONU celebra este lunes una sesión por la ofensiva israelí en Líbano El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes una sesión de emergencia por el aumento de la ofensiva israelí en el Líbano, tras solicitarlo Francia, según confirmó la ONU a EFE este domingo. El órgano de Naciones Unidas se reunirá de nuevo para hablar de la situación en Oriente Medio, pese a que ya tenía convocada una sesión sobre 'las amenazas a la paz y la seguridad internacional', tras denunciar Rumanía que drones rusos han cruzado su espacio aéreo.

El total de muertos en Líbano supera los 3.400 desde el inicio de la ofensiva israelí El número total de muertos en el Líbano subió este domingo a 3.412 desde que comenzó la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, 41 más que los registrados el sábado, en un momento de nueva escalada y pese al alto el fuego entre ambos países, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio Salud Pública libanés. La cifra de heridos asciende a 10.269, según indicó dicho organismo en un comunicado recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).