Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Hizbulá e Israel intercambian ataques tras rechazar el alto el fuego la milicia chií

EEUU impide el paso a 127 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes

El Ejército de Estados Unidos ha indicado este jueves que ha impedido el paso a 127 buques mercantes a través del estrecho de Ormuz mientras que ha permitido el cruce de 36 embarcaciones que contenían ayuda humanitaria, en lo que son ya más de seis semanas de un cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en plenos contactos para poner fin al conflicto.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha señalado en sus redes sociales que "a fecha de 4 de junio, las fuerzas estadounidenses ha desviado 127 buques mercantes, inmovilizado seis buques que no cumplían las normas y permitido el paso a 36 buques que transportaban ayuda humanitaria".

La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor. A pesar de que el Gobierno estadounidense confirmó el pasado jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por la zona, Washington sigue imponiendo sanciones contra buques y entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo iraní en un intento por mantener la presión sobre Teherán.