Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU ataca Irán "en legítima defensa" por el "derribo" de un helicóptero en Ormuz

Irán acusa a EEUU de "blanquear" sus ataques contra territorio iraní

El Gobierno de Irán ha afirmado este martes que el proyecto de resolución presentado por Washington ante la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), máximo órgano de gobierno de la agencia nuclear de la ONU, pretende "blanquear la responsabilidad de los agresores y criminales", en alusión a los ataques estadounidenses contra territorio iraní.

"Los ataques del régimen sionista y de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán detuvieron las actividades de verificación e hicieron que los inspectores de la agencia abandonaran Irán por razones de seguridad. Ahora, Estados Unidos quiere convertir las secuelas de su ataque ilegal en un expediente contra Irán", ha indicado el viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, en redes sociales.