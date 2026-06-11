Sara Fernández

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La amenaza del secretario de Guerra de EEUU a Irán: " Como dijo el presidente Trump atacaremos a Irán con fuerza, y así será"

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ya lo anunciaba desde las instalaciones del ejército estadounidense asegurando que Irán ha tenido tiempo suficiente para negociar.