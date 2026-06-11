Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza nuevos ataques a Irán contra "múltiples objetivos"

Irán denuncia un ataque de EEUU contra embalses que suministran agua a más de 20.000 personas

Las autoridades iraníes han denunciado este miércoles ataques de Estados Unidos contra instalaciones "civiles" que abastecen de agua a más de 20.000 personas en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán y en el litoral norte del estrecho de Ormuz, y han reclamado que la Administración Trump rinda cuentas por lo que han calificado de "crimen de guerra" y violación grave de los Derechos Humanos.

"Como parte de su agresión contra Irán, el Ejército estadounidense ha atacado deliberadamente infraestructuras civiles vitales de abastecimiento de agua en Sirik, Hormozgán, destruyendo dos embalses con una capacidad conjunta de 2.500 metros cúbicos", ha señalado en sus redes sociales el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.