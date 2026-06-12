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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán desmiente a Trump y dice que no ha llegado a ningún acuerdo con EEUU
El presidente estadounidense suspende los ataques contra Irán tras asegurar que se han aprobado los "puntos finales" del acuerdo
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Irán tacha de "piratería de Estado" el ataque de EEUU contra un buque frente a Omán
Las autoridades iraníes han calificado este jueves de "piratería de Estado" al ataque perpetrado por el Ejército de Estados Unidos contra un buque frente a las costas de Omán por cuenta del cual, según ha confirmado el Gobierno de India, han perdido la vida tres marineros que fueron dados por desaparecidos.
"Los brutales ataques estadounidenses contra buques mercantes indios, que han causado la muerte de al menos tres ciudadanos indios, constituyen una clara prueba de la política actual de Estados Unidos de robo a mano armada y piratería de Estado", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en redes sociales.
Irán asegura que todavía no tiene una "conclusión final" sobre un acuerdo con EEUU
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna "conclusión final" con respecto a un acuerdo con EE.UU., pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo haber conseguido un "gran" pacto entre ambos países.
En declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, Bagaei afirmó que "la mayoría del texto estaba finalizado" pero que la Casa Blanca no dejó de "cambiar sus posicionamientos" con respecto a las negociaciones.
Netanyahu muestra su aprecio a Trump por los términos del posible acuerdo con Irán
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó este jueves su aprecio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por las condiciones que, según el mandatario israelí, están siendo acordadas en el memorando de entendimiento de alto el fuego que Trump anunció haber alcanzado con Irán.
"El primer ministro expresó su aprecio al presidente Trump por el compromiso de que el acuerdo final, al término de las negociaciones, incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación de la producción de misiles y el fin del apoyo de Irán a sus grupos terroristas afines en la región", informó la oficina de Netanyahu.
Irán desmiente a Trump y dice que no ha llegado a ningún acuerdo con Estados Unidos
Irán niega haber acordado ningún memorando de entendimiento con Estados Unidos en contra de lo afirmado este jueves por Donald Trump, según la agencia de noticias Fars.
"Irán no ha acordado ningún documento de acuerdo ni memorandum de entendimiento con Estados Unidos", señala la agencia, que cita a una fuente bien informada del régimen iraní.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado horas antes que cancelaba los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz.
Wall Street se dispara y el Nasdaq sube un 2% después de que Trump cancelara ataques a Irán
Wall Street se disparó este jueves y el índice tecnológico Nasdaq avanzaba un 2,01 % después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de la ronda de ataques contra Irán prevista para esta noche.
En torno a las 13:45 hora local (17:45 GMT), el principal indicador de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 1,77 %, hasta los 50.802 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba un 1,5 %, hasta los 7.375 enteros; y el Nasdaq subía hasta las 25.674 unidades.
Trump cancela los ataques previstos esta noche por avances en el diálogo de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que canceló los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con bombardear "con gran dureza" a la República Islámica.
Kallas conversa con ministro de Exteriores de Irán y pide volver a la vía diplomática
La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, a quien ha trasladado la necesidad de que su país y Estados Unidos regresen a la "vía diplomática" para evitar el regreso de una guerra "a gran escalada".
Así lo ha confirmado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales, en el que ha detallado que ha hablado con su homólogo iraní sobre el "estado de las negociaciones con Estados Unidos" y "la última escalada en el Golfo", calificando como "inaceptables" los recientes ataques de Teherán contra los países de la región y sus infraestructuras críticas.
Irán avisa a EEUU que quedará atrapado en un atolladero si continúa con las agresiones
El presidente del Parlamento iraní y negociador jefe en las conversaciones de paz con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este jueves a Washington de que se arriesga a verse a atrapado durante años en un atolladero si continúa con las amenazas y los ataques a Irán.
“Las estrategias erróneas y las decisiones impulsivas lo echarán todo por tierra, provocarán el colapso de las infraestructuras energéticas y los mercados y crearán un atolladero sin fin en el que quedarás atrapado durante años”, dijo Qalibaf en X en un mensaje aparentemente dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump.
Un ataque israelí en Gaza deja un segundo muerto y varios heridos
Un ataque del Ejército israelí este jueves mató a un segundo gazatí e hirió a varios más, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.
Según el hospital gazatí de Al Shifa, un proyectil disparado por un dron israelí impactó contra una tienda de campaña instalada en el tejado de una vivienda familiar en la ciudad de Gaza (centro de la Franja) acabando con la vida de un hombre, quien ha sido identificado como Ubay Mamún Farwana, de 35 años.
Los equipos de emergencias gazatíes trasladaron su cuerpo y a varios heridos al hospital de Al Shifa, añadió este centro médico.
EEUU atacará "con gran dureza" a Irán "esta misma noche"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que fuerzas de su país atacarán nuevamente "con gran dureza" a Irán "esta misma noche" y advirtió que pronto se harán con el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar a como lo hicieron con Venezuela.
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