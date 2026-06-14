Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Trump se reunirá con socios de Oriente Medio al margen del G7 en Francia

El presidente Donald Trump se reunirá con socios de Estados Unidos en Oriente Medio durante la cumbre de líderes del Grupo de los Siete en Francia, lo que subraya el papel desproporcionado que sigue desempeñando la guerra en Irán mientras los aliados europeos lidian con las consecuencias económicas globales.

El presidente mantendrá reuniones bilaterales con los líderes de Francia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e India, según la Casa Blanca. India y los países de Oriente Medio no forman parte del G7. Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, que podría firmarse tan pronto como este domingo al margen de la cumbre.

Altos funcionarios de la administración habían informado previamente a los periodistas sobre el próximo viaje bajo condición de anonimato. La administración Trump cree que cuenta con un acuerdo sólido, dijo uno de los funcionarios estadounidenses, que añadió que hay muchas medidas que otros países miembros del G7 pueden adoptar una vez que el pacto con Irán avance.

Se espera que el presidente se centre en el desarrollo económico y la seguridad, la resiliencia de las cadenas de suministro, la inteligencia artificial, la simplificación regulatoria y la abundancia energética, señalaron los funcionarios.

La reunión en Évian-les-Bains, del 15 al 17 de junio, llega en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos y muchos de sus principales socios económicos y de seguridad.