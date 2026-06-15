Reapertura de Ormuz, pausa al programa nuclear y desbloqueo de fondos: los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU

El mundo aguarda el final del conflicto entre Irán y Estados Unidos, pero ese sigue rodeado de incógnitas en el horizonte Tras el anuncio de acuerdo por parte del presidente estadounidense Donald Trump este domingo, los detalles empiezan a concretarse, aunque el documento íntegro continúa en secreto. Se firmará este viernes, 19 de junio, en Ginebra tras la mediación de Qatar y Pakistán. Según Trump, esto pondrá fin a meses de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y supondrá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz una vez que se complete la firma, pero el proceso de desminado del estrecho puede alargarse durante semanas. La falta de concreciones sobre el programa nuclear iraní y la actitud de Israel, que se ha desentendido del pacto y mantendrá a sus tropas en Líbano, añaden dudas al futuro del acuerdo de paz.

EEUU ha asegurado que el acuerdo completo se conocerá entre el martes y el miércoles, pero los medios iraníes han revelado algunos de los detalles del acuerdo. Según la agencia de noticias semioficial Mehr, el programa de misiles de Irán y su apoyo a sus aliados regionales han quedado excluidos de las negociaciones y no forman parte del pacto. El memorando de entendimiento tendría 14 puntos que incluyen un alto el fuego inmediato y permanente en todos los frentes, incluido el Líbano, la liberación de 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados durante 60 días de negociaciones, con la mitad de los fondos disponibles antes del inicio de las conversaciones. Teherán reafirmaría su compromiso, en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, de no desarrollar armas nucleares y reabriría el estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días, según los términos establecidos por Irán.

Mehr afirma que el acuerdo incluye un plan para la reconstrucción de Irán valorado en aproximadamente 300 mil millones de dólares, y el compromiso de Washington de retirar a sus fuerzas de las zonas que rodean a Irán y a no interferir en sus asuntos internos. También se suspenden las sanciones a la venta de petróleo iraní y un proceso de negociación de 60 días centrado en la cuestión nuclear y el manejo del material nuclear enriquecido. La navegación en el estrecho de Ormuz se reanudará en cuestión de días después de que Trump anunciara que esta vía marítima clave, que ha estado bajo un bloqueo iraní de facto, se abrirá a todo el tráfico marítimo el viernes, y Teherán señalara que el bloqueo naval estadounidense a sus puertos se levantará de inmediato. Según Trump, el estrecho será completamente gratuito.

Riesgo en el Líbano

Qatar, que ha actuado como mediador durante todo este proceso junto a Pakistán, ha anunciado que su equipo está llevando a cabo encuentros separados con oficiales de Estados Unidos e Irán en Doha durante esta semana para resolver diferencias críticas y finalizar el texto. Teherán está vendiendo la consecución del acuerdo como una victoria para Irán, y también como el inicio de un período de negociación largo y complejo. El cuartel general central del Ejército iraní, Khatam al Anbiya, ha emitido un comunicado compartido por la agencia de noticias oficial IRNA, en el que ha elogido al "pueblo iraní, resiliente y orgulloso, y a sus valientes hijos que forman parte de las poderosas fuerzas armadas del país". Los militares "demostraron con contundencia que los humillados enemigos estadounidenses y sionistas no tienen más remedio que aceptar la derrota y rendirse". Medios con presencia en Irán afirman que entre la población civil crece la sensación de optimismo y escepticismo, una mezcla de esperanza y alivio.

Aun así, el presidente estadounidense está recibiendo muchos elogios de miembros de su propio Partido Republicano en el Congreso, quienes califican este acuerdo de histórico y afirman que traerá estabilidad global y seguridad a Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha hablado por teléfono con sus homólogos de Egipto, Irak y Turquía haciendo hincapié en la necesidad de poner fin de inmediato a la agresión de Israel y a lo que describió como "ataques desestabilizadores contra el Líbano", según su canal de Telegram. Los otros tres ministros de Exteriores han acogido con satisfacción "los esfuerzos diplomáticos para lograr la estabilidad y la seguridad en la región". Aragchi también ha mantenido conversaciones con su homólogo japonés, mientras el mundo celebra el acuerdo conseguido tras casi cuatro meses de conflicto que ha paralizado la economía mundial.

Firma digital

Aunque el viernes tendrá lugar una ceremonia de firma presencial auspiciada por Pakistán, el vicepresidente estadounidense JD Vance ha anunciado que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán ya está firmado. “Ya firmamos el acuerdo digitalmente ayer”, ha dicho Vance durante una entrevista con el programa “Good Morning America” de ABC. Un alto funcionario estaodunidense ha declarado que Trump también habría firmado, y que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, lo habría hecho en nombre de Teherán. El presidente estadounidense ha afirmado que el texto del memorando de entendimiento se publicará "muy pronto", para luego especificar que probablemente sucederá "en algún momento después del viernes". Trump no ha descartado asistir a la ceremonia el viernes, aunque sí que ha asegurado que Vance estará presente.

En rueda de prensa junto a su homólogo francés Emmanuel Macron durante su estancia en Versalles para la cumbre del G7, Trump se ha pronunciado por primera vez frente a la prensa. En sus declaraciones, ha anunciado que Ormuz ya se ha reabierto "parcialmente" y que el estrecho estará "completamente abierto" el viernes. Trump ha insistido que Estados Unidos se ha "llevado muy bien" con el "nuevo grupo de líderes" de Irán, afirmando de nuevo que él ha propiciado un cambio de régimen, a pesar de que el régimen sigue intacto, y ha pronosticado que van a ocurrir "muchas cosas buenas" en el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense ha destacado que el mayor beneficio del acuerdo es que Irán no podrá obtener un arma nuclear, aunque las concesiones reales sobre su programa nuclear se han pospuesto para negociaciones posteriores.

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Si Teherán no se somete, "volveremos al punto de partida", ha añadido, en referencia al retorno a la actividad militar. Trump también ha abordado la situación en el Líbano donde Israel se opone a acatar el acuerdo con Irán que incluye detener sus ataques sobre el país de los cedros. "Queremos ver si podemos solucionar el asunto del Líbano", ha dicho. "Parece que esto nunca va a terminar. Tenemos que hablar un poco con Hezbolá", ha declarado el presidente estadounidense, sin especificar que quiera hablar con Israel. Durante el fin de semana, Trump arremetió contra el primer ministro israelí Binyamín Netanyahu por atacar Beirut, que, según el presidente estadounidense, ponían en riesgo el acuerdo con Irán por ser una de las líneas rojas de Teherán.

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