Guerra en Oriente Próximo
Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego inmediato en el Líbano, según EEUU
Israel y la milicia libanesa de Hezbolá han acordado un alto el fuego que ha entrado en vigor a las 15.00 hora española, según ha anunciado una fuente oficial de EEUU a la agencia Reuters.
El alto el fuego llega después de una noche de intensos bombardeos cruzados en el Líbano que han matado al menos a 18 personas en el sur del país de los cedros y a 4 soldados israelíes.
Según la fuente citada por Reuters, en el acuerdo han medidado negociadores de EEUU y Qatar, con la ayuda de Irán. "Entendemos que, tras el intercambio de disparos ocurrido hoy temprano, Israel y Hezbolá se encuentran ahora en un alto el fuego", ha añadido.
Acuerdo con Irán en riesgo
La escalada de esta madrugada había puesto en riesgo el preacuerdo firmado por Estados Unidos e Irán. Uno de los puntos del memorandum de entendimiento, y línea roja de Teherán, era el alto el fuego en el Líbano y el respeto a la soberanía territorial de este pequeño país mediterráneo.
Se desconoce qué sucederá con las tropas israelíes que ocupan una extensa franja en el sur del Líbano. Hasta la fecha, el Gobierno de Binyamín Netanyahu se ha opuesto a una retirada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Final | Valencia Basket - FC Barcelona; la final de la Liga Endesa, en vivo
- El exvalencianista Cavani rompe con Boca Juniors y se ofrece al mercado de fichajes
- El director deportivo del FC Barcelona se reúne con los agentes del valencianista Javi Guerra
- Fichaje NBA para la Euroliga: Regresa a un top de Europa y rival de Valencia Basket
- OFICIAL | Primera equipación Valencia 26/27: Vuelta al origen para la camiseta del último año en Mestalla
- La cláusula de Javi Guerra es de 40 millones de euros... y asciende en el mes de agosto
- Kempes: 'Me calenté tanto que ningún jugador de Argentina me habla todavía
- El Valencia CF anuncia la marcha del capitán del VCF Mestalla