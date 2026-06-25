Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán pide que la OTAN "rinda cuentas" por su "complicidad activa" con la ofensiva de EEUU

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Irán advierte contra el tránsito por Ormuz por rutas "no autorizadas" La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este jueves contra el uso de “nuevas rutas” para cruzar el estrecho de Ormuz sin coordinación con la República Islámica, y aseguró que tomará medidas contra los buques que no sigan sus instrucciones. “Hace unas horas, algunas autoridades anunciaron una nueva ruta para la circulación de buques en el estrecho de Ormuz sin informar ni coordinarse con la República Islámica de Irán”, indicó la Armada del cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por IRNA.

Irán pide que la OTAN "rinda cuentas" por su "complicidad activa" con la ofensiva de EEUU El Ministerio de Exteriores de Irán ha reclamado este jueves que la OTAN "rinda cuentas por todas las consecuencias" de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, considerando "una admisión clara y condenatoria de la complicidad activa" unas declaraciones realizadas por el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en las que destacaba el papel de algunos socios en la colaboración con la campaña militar estadounidense. "La Organización y sus Estados miembros que participaron en la toma de decisiones deben rendir cuentas por todas las consecuencias", ha afirmado en redes el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Líderes de cinco potencias europeas confirman compromiso de participar en misión en Ormuz Los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia confirmaron este miércoles su compromiso a participar en una misión internacional para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz tan pronto como las condiciones lo permitan tras la firma del memorando de entendimiento entre EEUU e Irán encaminado a lograr la paz y evitar que Teherán tenga armas nucleares. "Acogemos con satisfacción que Estados Unidos e Irán hayan alcanzado un acuerdo marco. Apoyamos las negociaciones de seguimiento que ya han comenzado en Bürgenstock, en Suiza", afirmó el canciller alemán, Friedrich Merz, en una comparecencia ante los medios tras la reunión del llamado formato E5 al resumir sus conclusiones. "Contribuiremos con nuestra parte cuando se den las condiciones necesarias. Este es también un mensaje que debe emanar de la cumbre" de la OTAN en Ankara, señaló, en referencia a una declaración conjunta adoptada hoy en la que los cinco países confirman su compromiso de participar en una misión militar multinacional para garantizar la libre navegación "incondicional y sin restricciones" de Ormuz.

Israel asegura que EEUU no le ha exigido que retire sus tropas de Líbano El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado este miércoles que las autoridades estadounidenses no han exigido la retirada de sus tropas de Líbano, mientras delegaciones de los dos países concluyen en Washington dos días de conversaciones, la quinta ronda desde marzo. "Hemos anunciado que, en cualquier caso, no nos vamos a retirar y, a día de hoy --y esto es un logro diplomático--, no existe ninguna exigencia por parte de Estados Unidos para que Israel se retire de Líbano", ha asegurado en durante un evento celebrado en Tel Aviv.

Chipre acogerá la semana que viene un encuentro de la Junta de Paz para Gaza La Junta de Paz para Gaza impulsada por Estados Unidos mantendrá el martes y miércoles de la semana que viene un encuentro en Chipre, según han confirmado las autoridades chipriotas. El portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, así lo ha indicado en declaraciones a la emisora pública RIK, si bien ha precisado que "la República de Chipre no es ni organizadora ni coorganizadora del evento", sino que solo actúa como país anfitrión. Preguntado por los asistentes a la cumbre de dos días, el portavoz se ha limitado a decir que se trata de "funcionarios" y ha indicado que algunos de ellos "ya han solicitado reuniones" con el ministro de Exteriores del país, Constantinos Kombos, durante su estancia en Chipre. En todo caso, Letymbiotis ha recalcado que "el hecho de que el órgano administrativo de esta Junta haya elegido a (su) país --un país que ha demostrado en la práctica (...) cuántas iniciativas ha puesto en marcha, así como la eficacia de dichas iniciativas en lo que respecta a la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza-- reviste una gran importancia".

Israel incumple el alto el fuego en Líbano con ataques esporádicos contra el sur del país El Ejército israelí volvió a incumplir este miércoles el alto el fuego con una serie de ataques esporádicos contra diferentes localizaciones en el sur del Líbano en los que se reportaron al menos dos muertos, mientras Washington celebra la segunda jornada de conversaciones para lograr una tregua duradera. La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa reportó a lo largo del día varios ataques contra diferentes posiciones en el sur del país, pero de baja intensidad en comparación con la dura ofensiva que lanzó el Ejército israelí el fin de semana, que acabó con la vida de más de un centenar de personas entre viernes y sábado. Según el recuento de ANN, el Ejército israelí atacó esta mañana dos coches en la localidad de Nabatieh al Fawqa, pero no se registraron víctimas. Posteriormente lanzó un misil guiado contra un terreno abierto en el barrio de Al Deir, en esa misma población, y bombardeó las afueras de Yater, ubicación próxima a las anteriores.

Rubio asegura desde Kuwait que EEUU no hará "nada" que ponga en peligro a sus aliados del Golfo El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha asegurado este miércoles desde Kuwait que su país no hará "nada que socave la seguridad" de sus aliados en el golfo Pérsico, con quienes ha mantenido "conversaciones muy francas y honestas" en su corta gira que le ha llevado ya a Emiratos Árabes Unidos. "No vamos a hacer nada que ponga en peligro la seguridad de nuestros aliados --nuestros aliados de toda la vida-- en la región", ha señalado en declaraciones a la prensa en las que ha incidido en que la Administración Trump está "totalmente alineada" con sus socios del Golfo mientras avanzan las conversaciones con Irán.

Suben a 19 los muertos en ataques israelíes contra el Líbano en las últimas 24 horas El número de personas fallecidas en las últimas 24 horas en el Líbano por los ataques israelíes ascendió a 19 tras las recientes acciones del Ejército de Israel contra diferentes localizaciones en el sur del país, informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública libanés. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del citado ministerio, informó en un comunicado que el balance total acumulado tras casi cuatro meses de conflicto eleva a 4.211 las personas fallecidas y a 12.173 las que resultaron heridas. Mientras, los equipos de rescate continúan recuperando cadáveres de debajo de los escombros y registrando los fallecimientos por los ataques israelíes contra diferentes localidades del Líbano.

Trasladan a Siria un segundo grupo de presos encarcelados en Líbano Un grupo de 128 presos sirios encarcelados en Líbano ha sido trasladado este miércoles a territorio de Siria en virtud del acuerdo alcanzado entre los dos países en febrero de este año, que ya dio lugar a un primer traslado en el mes de marzo. El Ministerio de Exteriores sirio ha confirmado a la agencia de noticias SANA que "se ha recibido el segundo grupo de presos sirios condenados en prisiones libanesas, compuesto por 128 reclusos", un traslado "coordinado" con Beirut así como con los ministerios de Justicia e Interior.