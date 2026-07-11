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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Trump afirma que hay mil misiles apuntados hacia Irán por si Teherán intenta asesinarlo

Misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar.

Misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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