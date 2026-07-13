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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
La nueva escalada bélica entre Washonton y Teherán alcanza a varios países del Golfo y a Jordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Teherán subraya que solo ataca instalaciones militares utilizadas para la "agresión" contra Irán
El Gobierno iraní ha expresado este domingo su rechazo a las expresiones que se refieren a una "confrontación militar" en el golfo Pérsico y ha subrayado que sus acciones no son ataques, sino que "golpea" objetivos militares "en defensa propia".
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha respondido así a Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, quien se refería a las "nuevas confrontaciones militares en el golfo" y concretamente a los "ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz" y a los "ataques de Estados Unidos contra Irán".
Kuwait sufre ataques contra puestos fronterizos e instalaciones petroleras
El Ministerio de Defensa kuwaití ha informado este domingo de una serie de ataques con proyectiles contra tres puestos de control fronterizos situados en el norte del país y contra instalaciones de la petrolera estatal.
El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de ataques contra Irán tras la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra el buque comercial con bandera chipriota que habría ignorado sus instrucciones, lo que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".
El Gobierno de Yemen dice que los vuelos entre Irán y Saná crearían un corredor militar para hutíes
El Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen advirtió este domingo de que los esfuerzos de Irán por establecer vuelos directos a Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes hutíes, crearían un nuevo corredor de suministro militar para los insurgentes, respaldados por Teherán.
El ministro de Información yemení, Muamar al Eryani, dijo en su cuenta de X que esta conexión aérea no debe considerarse como "una nueva ruta de contrabando", sino como "un intento de cambiar a un patrón de apoyo más peligroso para la milicia".
Al menos un muerto en una serie de ataques sobre la costa iraní cerca del estrecho de Ormuz
Al menos una persona ha muerto en una serie de ataques ocurridos este domingo en las inmediaciones de la ciudad de Bandar Abbas, el puerto iraní más importante de la región del estrecho de Ormuz, y la cercana isla de Qeshm.
Un trabajador de mantenimiento ha muerto y dos más han resultado heridos cuando realizaban labores en la localidad de Farvar, en esa misma región, según fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.
Israel mata a un gazatí en un ataque a un campo de desplazados, los fallecidos suben a 6
El Ejército israelí mató este domingo a un palestino en un bombardeo contra un campo de desplazados al sur de la Franja de Gaza, lo que eleva a seis el total de fallecidos por ataques israelíes al enclave durante esta jornada, según fuentes hospitalarias.
Al menos un hombre murió y cinco personas, entre las que se incluyen menores, resultaron heridas en un bombardeo israelí dirigido contra tiendas de campaña del campo de desplazados de Al Qadisiya, en Jan Yunis (sur de la Franja), informaron fuentes del Hospital Especializado de Kuwait, cuyos equipos recuperaron el cuerpo y prestaron atención a los afectados.
Pakistán expresa preocupación por la escalada en Oriente Medio tras los ataques al Golfo
El Gobierno de Pakistán declaró este domingo estar preocupado por la nueva escalada en Oriente Medio, después de que Teherán lanzara nuevos ataques contra naciones del Golfo en respuesta a una tercera ronda de bombardeos de Estados Unidos sobre objetivos iraníes.
"Pakistán sigue con profunda preocupación los recientes incidentes que están aumentando aún más las tensiones regionales (...) e insta a todas las partes a ejercer la moderación, tomar medidas inmediatas hacia la desescalada y cumplir con sus respectivos compromisos bajo el Memorando de Entendimiento (MoU) de Islamabad", recogió un comunicado.
Una entidad creada por Irán para controlar el tráfico de Ormuz dice que "no es posible" pasar
La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, y controlado por Irán), anunció este domingo que tras los recientes ataques de EEUU contra Irán, no es posible el paso por el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el paso estaba abierto.
"Informamos a todos los estimados solicitantes: debido a los recientes movimientos ilegales de las fuerzas militares de Estados Unidos en la región, actualmente no es posible el paso por el estrecho de Ormuz", señaló en X el organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por Ormuz.
Trump asegura que el estrecho de Ormuz está abierto al tráfico
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el estrecho de Ormuz permanece abierto al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado.
El mandatario rechazó en una entrevista en NBC News que el paso se encuentre cerrado tras la última ronda de ataques lanzada este sábado contra la República Islámica. "Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", declaró Trump.
Hutíes de Yemen reafirman su apoyo a Irán y advierten de "muchas opciones" si lo requiere
Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, declararon este domingo que mantienen su plena sintonía con Teherán y que están coordinando acciones ante la reciente escalada militar entre Estados Unidos e Irán.
En un comunicado, el ministerio de Exteriores de los hutíes afirmó que apoyan a la República Islámica de Irán "con todos los medios a su alcance" como parte del "Eje de la Resistencia".
EEUU asegura que Ormuz está abierto
El Ejército de EEUU ha asegurado este domingo que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz "fluye con normalidad" y ha negado que Irán haya vuelto a cerrar este paso estratégico tal y como anunciaron las autoridades de la República Islámica este pasado sábado por la tarde, en el comienzo de un nuevo intercambio de bombardeos con Estados Unidos.