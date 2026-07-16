Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

La oferta de petróleo tardará hasta tres meses en normalizarse tras la reapertura de Ormuz

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que el flujo de petróleo mundial podría tardar entre dos y tres meses en volver a una relativa normalidad, una vez el estrecho de Ormuz quede abierto a la navegación de buques, y ha mostrado su preocupación por pérdidas permanentes en la oferta de crudo.

"Las estimaciones del sector apuntan a que pasarán entre dos y tres meses antes de que pueda reanudarse una parte significativa de los flujos de petróleo tras la reapertura total del estrecho. Una preocupación a más largo plazo es que las interrupciones prolongadas de la producción podrían provocar pérdidas permanentes de producción, sobre todo en aquellos casos donde escasea la financiación necesaria para reactivar los pozos", ha advertido el organismo internacional en la última entrada de su blog.

De esta manera, el FMI ha sostenido que el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán hizo caer en gran medida los precios del petróleo debido a las grandes cantidades de crudo cargadas en buques que esperaban en la zona, aunque la reciente escalada de tensiones vuelve a presionar la oferta de petróleo.