Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron este jueves una nueva noche de ataques contra objetivos militares iraníes, la decimotercera consecutiva, en una operación destinada a exigir responsabilidades a Irán y reducir las amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra la navegación comercial. Los ataques comenzaron a las 18:45 hora del este de EE.UU. (02:45 del viernes en horario peninsular español), según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que no ofreció detalles sobre los objetivos alcanzados en esta nueva jornada de operaciones.

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Fuente: El Periódico

La ONU reclama una desescalada inmediata Naciones Unidas ha manifestado este viernes su creciente preocupación por la reanudación de los ataques de los rebeldes hutíes contra embarcaciones merantes que navegan por el mar Rojo y ha advertido de que estos incidentes pueden agravar la inestabilidad en Oriente Próximo, además de comprometer las perspectivas de paz en Yemen. En un comunicado difundido por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado "profundamente alarmado" por el regreso de estas acciones contra el tráfico marítimo y por las nuevas amenazas dirigidas a la navegación en una de las principales rutas comerciales del mundo.

Trump confirma que sigue dialogando con Irán aunque Teherán no está "listo" para un pacto El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que las conversaciones con Irán continúan a pesar de los ataques cruzados tras la ruptura de la tregua, aunque afirmó que no cree que Teherán esté "listo" aún para llegar a un acuerdo de paz definitivo. "Estamos totalmente preparados y listos para actuar, pero estamos hablando con ellos", dijo Trump a reporteros en el Despacho Oval.

Trump se reúne con sus asesores mientras evalúa intensificar la guerra con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras evalúa si intensificar la guerra contra Irán, según informó el diario 'The New York Times'. El líder estadounidense declaró la víspera al portal Axios que está considerando lanzar un "ataque masivo" contra la República Islámica, mayor a la ofensiva que Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero y que derivó en la guerra actual.

El Ejército israelí asalta un hospital en la ciudad cisjordana de Nablús El Ejército de Israel ha asaltado este viernes el Hospital Especializado de la ciudad cisjordana de Nablús tras los graves incidentes ocurridos esta pasada noche en la población de Tell, donde un ataque de colonos violento ha terminado con la muerte de al menos cuatro palestinos y dos israelíes. El vicepresidente del consejo de administración del Hospital Especializado de Nablús, Dani Al Masri, ha declarado a la agencia de noticias WAFA que las fuerzas israelíes han sitiado el hospital, han irrumpido en el departamento de urgencias y han agredido al personal médico, llegando a esposar incluso a médicos y enfermeras.

Araqchi avisa que Irán no cederá ante la "intimidación" de EEUU, "principal problema" de las negociaciones El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado este viernes a Estados Unidos de que su país no tiene la más mínima intención de ceder ante lo que describió como tácticas estadounidenses de "intimidación", una aproximación que el jefe de la diplomacia iraní ha descrito como el "principal problema" de las estancadas negociaciones en medio de un repunte de las hostilidades entre ambos países desde hace dos semanas. "Irán ha demostrado que no cederá ante la intimidación estadounidense y que no responderemos de ninguna manera a un lenguaje de fuerza, presión o amenazas", ha avisado Araqchi desde el encuentro Kirguistán de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Trump avisa a China y a Rusia que si entregan armas a Irán "sería muy malo" para ambos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este viernes a sus homólogos de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, de que no se atrevan a vender armas a Irán porque "iría en contra de sus intereses" aunque también dice ambos le han garantizado que no están efectuando esa clase de operaciones. Xi Jinping prometió a Trump que su país no estaba participando en modo alguno durante la pasada cumbre que ambos mantuvieron en Pekín. "Me dijo que bajo ninguna circunstancia estaban comprando y vendiendo armas a la República Islámica de Irán, y esa declaración incluye a las compañías chinas", ha explicado el presidente estadounidense en un mensaje publicado en su plataforma digital.

Trump y Netanyahu se verán el próximo martes en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirán el próximo martes 28 de julio en la Casa Blanca, en el que será su sexto encuentro cara a cara durante el segundo mandato del dirigente norteamericano y el primero desde el estallido de la guerra de Irán. La oficina del primer ministro israelí ha confirmado que Netanyahu partirá a Washington el lunes y durante su visita acudirá en calidad de representante israelí a las primeras exequias que se celebrarán ese mismo día en Washington en recuerdo del senador republicano Lindsey Graham, acérrimo defensor de Israel, muerto repentinamente el pasado 11 de julio.

Irak niega cualquier papel de mediación entre EEUU e Irán Las autoridades de Irak han negado este viernes que se haya ofrecido para mediar entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades, rechazando así las informaciones publicadas por el diario estadounidense 'The New York Times' que apuntaban en esta dirección tras la visita de primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, a Teherán. "La Oficina de Prensa del primer ministro afirma que las alegaciones contenidas en la noticia carecen por completo de fundamento y no guardan relación alguna con la realidad", ha señalado la oficina de Al Zaidi en un comunicado.

Ataques contra el transporte marítimo El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, calificó hoy de "injustificables" los últimos ataques contra embarcaciones en el mar Rojo, que dijo ponen "en peligro la vida de la gente de mar". Los rebeldes hutíes, respaldados por el régimen de Irán, atacaron esta semana en el mar Rojo un buque saudí identificado como "Encelia", que sufrió un incendio en la proa, aunque no se registraron víctimas.