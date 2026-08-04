Israel aguarda la autorización de Netanyahu para construir tres colonias judías en Gaza

Mientras Israel se anexiona de facto amplias extensiones de Cisjordania sin que el mundo diga nada, destruyendo por el camino cualquier opción para levantar un día ese Estado palestino nonato en el que Europa y Estados Unidos han invertido miles de millones de euros desde los años 90, su Gobierno ultima la planificación para establecer colonias judías en Gaza. Nuevamente. A principio del mes pasado, con la guerra en Irán de trasfondo, el ministro de Finanzas y responsable de la Administración de Asentamientos en el Ministerio de Defensa, el colono Bezalel Smotrich, anunció que su departamento ha completado la planificación para levantar tres asentamientos en el norte de la Franja, una región completamente arrasada en los casi tres años de ofensiva militar israelí. Smotrich añadió que al proyecto solo le falta la autorización de Binyamín Netanyahu para despegar e instó al primer ministro a mover ficha cuanto antes. Una presión que reactivó este domingo: "Le pido al primer ministro que dé luz verde para proceder", escribió en las redes sociales.

Los asentamientos —o colonias— son ilegales en el derecho internacional, que prohíbe la transferencia de población del poder ocupante al poder ocupado. Un dictamen que comparte la comunidad internacional. Nada de eso ha impedido, sin embargo, que todos los gobiernos israelíes sin excepción levantaran o financiaran asentamientos desde 1967, cuando Israel conquistó los territorios palestinos. Hoy hay casi 750.000 colonos entre Cisjordania y Jerusalén Este, anexionada también ilegalmente por el Estado judío.

Hace unos meses Netanyahu aseguró que "no es un objetivo realista" el regreso de los colonos judíos a Gaza, donde Israel mantuvo una veintena de asentamientos hasta 2005. Entre otras cosas por la aparente oposición de la Administración de Donald Trump, que tiene sus propios planes para hacer caja con la eventual reconstrucción de la Franja. Pero tanto algunos sectores de su partido, como las formaciones de la extrema derecha mesiánica que sustentan a su Gobierno, presionan para que el proyecto salga adelante. De modo que todo podría depender del cálculo político de Netanyahu de cara a las elecciones del 27 de octubre, las primeras que se celebrarán en Israel desde los ataques de Hamás que incendiaron la región a finales de 2023.

Planes para involucrar a los militares

Desde entonces Netanyahu juega al despiste. Según sugirió en una entrevista a principios de julio, el plan está lejos de haberse descartado. "La cuestión es si uno prefiere hacer o hablar", dijo en un programa amigo del Canal 14. "Y sí, yo prefiero no hablar del tema". El líder del Likud es el dirigente que más tiempo ha gobernado en los 78 años de historia de Israel. Ahora también fugitivo de la justicia internacional, que ha ordenado su arresto por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Más explícito ha sido su ministro de Defensa, Israel Katz. También el mes pasado afirmó que el plan de Israel es establecer tres asentamientos "Nahal" en el norte de Gaza, concebidos para crear una "zona de seguridad" con las localidades israelíes próximas a la frontera. Nahal es como se conoce a los asentamientos creados inicialmente como puestos de avanzada militares, señuelos que con el tiempo acaban casi invariablemente siendo habitados por civiles. Construidos por el Ejército, fueron utilizados especialmente por los gobiernos laboristas en la primera década de la colonización (1967-1977), con la idea de combinar el servicio militar con el espíritu pionero de los primeros colonos sionistas en Palestina.

Tanto Katz como Smotrich —a los que varios países europeos, incluido España, prohíben la entrada por incitación a la violencia— son dos de los partidarios más firmes de la limpieza étnica de Gaza, donde Israel ocupa actualmente casi el 70% de su territorio. El propio Katz dijo la pasada primavera que su Gobierno pondrá en marcha "a su debido momento" un plan para forzar la salida de palestinos de la Franja. O su "emigración voluntaria", como la llama el Ejecutivo.

Movilización de los colonos

En la posible recolonización de la Franja —planes que contrastan con la aceptación por parte del Gobierno del plan de Trump para retirar a las tropas israelíes del enclave a cambio del desarme de Hamás— no solo trabaja activamente el Gobierno. También el liderazgo descentralizado de los colonos, que ha celebrado desde 2023 varias conferencias para presentar mapas detallados sobre los asentamientos que pretenden construir, así como para reclutar voluntarios para trasladarse a Gaza.

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Una de las figuras al frente del proyecto es Daniella Weis, la mujer al frente de la organización Nahala ('propiedad heredada', en hebreo) y una activista histórica del movimiento nacional-religioso. Desde el inicio de la guerra, Weiss insiste en que "Gaza pasará a ser exclusivamente judía" y "los árabes se acabarán marchando". Pese a sus posturas radicales, no habría que considerarla una figura marginal en Israel. Ella misma presume de hablar personalmente todas las semanas con Netanyahu.

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