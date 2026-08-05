Irán y Omán ultiman un nuevo estatus para el estrecho de Ormuz que daría el control del tráfico a Teherán

Irán y Omán, los dos países que flanquean el estrecho de Ormuz, están a punto de cerrar un pacto para el futuro estatus de la vía, cuyo tránsito en dirección al golfo Pérsico quedaría bajo control iraní, según han declarado este miércoles varias fuentes regionales a la agencia de noticias internacional Reuters.

"Se ha hecho una concesión [a Irán] respecto al control de alguna forma del estrecho de Ormuz, pero la vía no abrirá de forma inmediata. Aún quedan detalles importantes que cerrar", ha dicho una de estas fuentes, que asegura que uno de los detalles que falta por determinar es establecer qué papel tendrá la República Islámica con los barcos que busquen salir desde el golfo Pérsico hacia el golfo de Omán y el océano Índico.

Irán, ya desde la firma del preacuerdo con EEUU a mediados de junio, insiste —como insistía durante la guerra— que no aceptará ninguna solución para Ormuz que no le dé a Teherán el control del estrecho, por el que Irán espera cobrar un peaje de paso a todo barco que busque transitar la vía, a través de la cual sale el 20% del total del crudo y gas mundial.

Los países exportadores de petróleo de la región, sin embargo, lo rechazan por completo. "Tan solo nos quedan algunos flecos relativamente sencillos. Si no hay ninguna interferencia maléfica por parte de otros países, firmaremos con Omán la tarde de este miércoles o durante el jueves", ha dicho una fuente anónima de Irán a la televisión qatarí Al Jazeera.

"Pero queremos dejar claro que Ormuz no está cerrado por diferencias entre Irán y Omán. La apertura de Ormuz depende tan solo de las acciones de EEUU, que viola la ley internacional con sus ataques", ha continuado esta fuente.

"Buenas conversaciones"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido sin embargo durante la madrugada de este miércoles en que el estrecho "abrirá pronto". "Si se desdicen les golpearemos bien fuerte. Pero este martes hemos estado hablando todo el día, y hemos tenido muy buenas conversaciones", ha asegurado el multimillonario.

Horas después, no obstante, Irán ha negado estar hablando con Washington. Es una constante en los últimos días, en los que Teherán ha salido siempre a contradecir las palabras del republicano. Esta ocasión parece ser algo distinta: Qatar ha confirmado este miércoles que las charlas están avanzando, aunque cualquier retroceso es posible.

"Tan solo estamos hablando con Omán, y es demasiado temprano para decir que el acuerdo está hecho. El diablo está en los detalles. Un solo mensaje en redes sociales de Trump puede hacer que todo colapse", ha declarado la fuente anónima iraní.

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Ormuz no es, por supuesto el único punto en discordia entre la Casa Blanca y la República Islámica. Tras la firma del preacuerdo, Washington e Irán no han podido ponerse de acuerdo ni sobre la entrega de los activos iraníes en el extranjero ni el final de las sanciones económicas contra Irán ni, por supuesto, la invasión israelí del Líbano. Y estos temas dejan de lado el gran asunto que enfrenta a Irán y EEUU: el futuro del programa nuclear iraní y los 440 kilos de uranio altamente enriquecido en posesión de Teherán.

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