Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Fuente: El Periódico

Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que EEUU acepte sus condiciones La Guardia Revolucionaria iraní ha reiterado este sábado que la reapertura del estrecho de Ormuz para por que el Gobierno de Estados Unidos acepte sus condiciones y no por las negociaciones que Irán viene manteniendo con Omán. "Cuando la parte estadounidense acepte las condiciones de la República Islámica de Irán y abandone su enfoque intervencionista, sin duda se darán las condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz", ha zanjado el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohabi, de acuerdo con la agencia de noticias Tasnim.

Emiratos Árabes acusa a Irán de atacar con un misil uno de sus buques cisterna en Ormuz El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha acusado este sábado a Irán de atacar con un misil un buque cisterna de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, en un incidente que no ha provocado víctimas. "Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente el ataque iraní con misil contra un buque cisterna de ADNOC mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, el cual no ha causado heridos", ha dicho el departamento en un comunicado, en el que ha afirmado que la acción constituye "una flagrante violación" del derecho internacional.

El Gobierno de Israel rechaza una tregua de 14 días en Gaza pese a la presión de EEUU La cadena pública israelí de televisión, Kan, informó la noche del viernes de la oposición de los ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu a implementar un alto el fuego de dos semanas en la Franja de Gaza pese a la presión de Estados Unidos de detener los ataques para poner en marcha el plan de desarme de Hamás. "Estados Unidos está presionando a Israel para que inicie un alto el fuego de dos semanas en Gaza", informó Kan en su informativo de la noche del viernes, añadiendo que los ministros "se opusieron y alegaron que había margen para seguir empleando la fuerza" durante la reunión del Gabinete de Seguridad del jueves.

Fuerzas gubernamentales del Yemen lanzan una ofensiva contra los hutíes Las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen anunciaron este sábado ataques contra posiciones de los rebeldes hutíes en diferentes frentes del país, en respuesta a la ofensiva de los insurgentes en las provincias de Marib y Hadramut, que provocaron la muerte de decenas de soldados y civiles. "Las Fuerzas Armadas Yemeníes han llevado a cabo una operación militar contra las fuerzas, capacidades y elementos terroristas de la milicia hutí en varios frentes", declaró el portavoz castrense, coronel Majed al Nuzaili, en un comunicado televisado.

Una petrolera emiratí denuncia que 15 de sus buques han sido atacados en Ormuz La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), la principal energética estatal de Emiratos Árabes Unidos (EAU), denunció este viernes que 15 de sus buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero. "Desde el inicio del conflicto, 15 buques han sido atacados con misiles y drones mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, incluyendo tres esta semana", indicó la compañía en un comunicado, en el que denunció que estas acciones provocaron la muerte de un miembro de la tripulación y heridas a otros 20.

Irán avisa a Arabia Saudí que su nuevo acuerdo con Turquía y Pakistán no va a garantizar su seguridad El acuerdo que ha firmado este viernes Arabia Saudí con Turquía y Pakistán no va a garantizar en modo alguno la seguridad del reino árabe, ha avisado uno de los más destacados portavoces iraníes en política exterior, el diputado y portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, quien ha recomendado en su lugar a Riad que se aleje de Estados Unidos y aborde una reforma política de calado. "Los saudíes deben saber que un acuerdo en papel con Turquía y Pakistán no les traerá seguridad, del mismo modo que años de lactancia unilateral de los estadounidenses no les trajo seguridad", ha manifestado en sus redes sociales. "Reformen sus políticas para que no tengan que depender de la seguridad de otros", ha avisado Rezaei sobre el acuerdo tripartito alcanzado en La Meca.

Adrià Rocha Cutiller Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel Turquía, Arabia Saudí y Pakistán han firmado este viernes por sorpresa —el anuncio de la ceremonia apenas ha llegado unas horas antes de que ocurriese— un pacto de defensa regional entre los tres países, que buscan defenderse entre sí de las dos grandes amenazas de Oriente Medio: el expansionismo militar de Israel, que en los últimos dos años ha atacado a casi todos sus vecinos; e Irán, que al ser bombardeada por EEUU desde febrero de este año ha hecho lo mismo —tener como objetivo a sus vecinos— pero con ataques a gran escala contra infraestructuras petrolíferas y civiles. Lee aquí la noticia completa.

Turquía confirma la firma en Yeda de un acuerdo de defensa con Arabia Saudí y Pakistán El Gobierno turco confirmó que el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, viajó este viernes a Yeda (Arabia Saudí) con la intención de firmar un acuerdo trilateral de defensa entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán. La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Turquía confirmó el viernes al mediodía la llegada de Erdogan a Arabia Saudí e indicó que el mandatario se reunirá con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Además, señaló que "Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firmarán este viernes un acuerdo trilateral de defensa en Arabia Saudí".

Al menos tres soldados muertos en norte del Yemen en nueva ofensiva con drones de hutíes Al menos tres soldados del Ejército yemení murieron este viernes en la estratégica provincia petrolera de Marib, en el norte del Yemen y controlada por el Gobierno internacionalmente reconocido, en medio de una nueva ofensiva con drones de los rebeldes hutíes contra las tropas gubernamentales. Otros cuatro militares resultaron heridos cuando los insurgentes, que controlan gran parte del noroeste del país árabe, lanzaron una andanada de aviones no tripulados contra posiciones de las fuerzas regulares en el distrito de Harib, en la misma provincia, informó la televisión estatal Yemen TV. La cadena afirmó que el Ejército también derribó "varios drones" lanzados por los hutíes contra la ciudad de Marib, la capital provincial y último bastión del Gobierno en el norte del país, que alberga a cientos de miles de desplazados internos desde el estallido de la guerra del Yemen en 2014.