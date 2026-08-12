La ONU alerta de que Cisjordania está "al borde del colapso"

El coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo, Ramiz Alakbarov, ha alertado este martes que Cisjordania se encuentra "al borde del colapso", con 76 palestinos muertos, incluidos 18 "niños", solo en 2026, a manos de fuerzas o colonos israelíes.

Así lo ha dicho durante una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad, en la que ha incidido en que "este deterioro no ha sido repentino", sino que "es el resultado de décadas de conflicto sin resolver que han profundizado la ilegal ocupación israelí, llevado a la Autoridad Palestina al borde del colapso y socavado las perspectivas de un Estado palestino independiente, viable y soberano".

Alakbarov, que ha informado asimismo de la muerte de tres israelíes, incluido un civil, en 2026, ha denunciado la violencia de colonos, las demoliciones y los desalojos han provocado en ese mismo período el desplazamiento de 3.800 palestinos --casi la mitad de ellos niños--, una cifra que asciende a 6.390 desde enero 2023.

Ramiz Alakbarov, coordinador adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo. / Europa Press/Contacto/Lev Radin

"La violencia de los colonos ha alcanzado niveles sin precedentes", ha alertado, precisando que Naciones Unidas ha documentado en los últimos ocho meses "más de 1.430 incidentes protagonizados por colonos israelíes" en unas 260 comunidades palestinas y "muchos" de ellos "en presencia de las fuerzas israelíes".

"El patrón es claro. La población palestina está siendo desplazada por la fuerza, cada vez con mayor frecuencia, de las aldeas de toda Cisjordania antes de que los colonos se apoderen de las tierras desocupadas", ha agregado.

A la violencia de los colonos se suman las operaciones militares de Israel y las restricciones de movimiento que "siguen perturbando la vida civil y las operaciones humanitarias", afectando especialmente a los campamentos de refugiados.

En este sentido, Alakbarov ha evocado el operativo efectuado la semana pasada por las fuerzas israelíes contra el campo de refugiados de Qalandia, con decenas de palestinos heridos, más de 60 detenidos y "cuantiosos" daños materiales.

Por todo ello, ha reclamado una "actuación urgente" ante una situación en Cisjordania que "debe considerarse una emergencia". "La preocupación no radica únicamente en la continua expansión de los asentamientos, sino también en la rapidez y el carácter sistemático con que se están creando nuevos hechos sobre el terreno", ha manifestado.

Alakbarov ha emplazado al grupo de 15 países a ser "realistas" con lo que está ocurriendo en Cisjordania y es que, apunta, no son acontecimiento aislados sino "medidas interrelacionadas". "Están promoviendo una anexión de facto", sostiene.

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"Hay mucho en juego. Si Cisjordania sigue desmoronándose, no solo se socavará la aplicación de la resolución 2803 del Consejo de Seguridad -que es el objetivo inmediato de la comunidad internacional-, sino que se erosionarán aún más las perspectivas de poner fin a la ocupación y alcanzar una paz negociada entre israelíes y palestinos basada en la solución de dos Estados", ha declarado.

Fuente: El Periódico