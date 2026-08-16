Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Un equipo de Hamás llega a Egipto para abordar la 'hoja de ruta' de la Junta de Paz rechazada por Israel

Una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se encuentra en El Cairo, Egipto, para abordar con los equipos negociadores, la 'hoja de ruta' acordada con la Junta de Paz, que incluye su desarme y la retirada del Ejército de Israel de las zonas ocupadas en Gaza.

Así lo ha indicado su portavoz Hazem Qassem, en una escueta nota difundida por el diario 'Filastin' en la que no precisa si a los encuentros asistirán representantes de los otros dos países mediadores, esto es, Qatar y Turquía.

"Las reuniones con nuestros hermanos en Egipto se enmarcan en la continuación de los esfuerzos diplomáticos del movimiento con los mediadores", ha señalado, antes de indicar que el objetivo de Hamás será "informarles de las violaciones cometidas" por las fuerzas israelíes y garantizar que Israel "se adhiera a la 'hoja de ruta' acordada con la Junta de Paz" impulsada por Estados Unidos.