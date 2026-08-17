Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El partido de Netanyahu, Likud, celebra este lunes sus elecciones primarias

Los miembros del Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, votarán este lunes en las elecciones internas más importantes de Israel para elegir a los candidatos que lo representarán en el Parlamento, junto a los nueve perfiles reservados de antemano por el primer ministro israelí.

"Mañana votaré en las primarias del Likud a favor de una lista ganadora que garantice que Eisenkot y Yair Golan no formen un gobierno reducido con los partidos árabes, como prometieron. Confío en ustedes, afiliadas y afiliados del Likud, para que elijan correctamente a sus representantes según su criterio", publicó anoche Netanyahu en X.

La votación se realizará de forma presencial en colegios electorales de todo Israel, de 10:00 a 21:00 horas, según información divulgada en la página del Likud, si bien en primarias anteriores ese periodo se amplió.