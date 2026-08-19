Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

La ONU urge a Israel a cesar su ofensiva sobre Siria

La ONU urgió este martes a Israel a cesar su ofensiva sobre Siria, después de que el Estado judío confirmara haber atacado un aeropuerto militar en el noroeste del país mediterráneo, argumentando que la base iba a recibir tropas turcas.

"Se trata de otra violación muy preocupante de la integridad territorial y el espacio aéreo de Siria. Estos ataques aéreos deben cesar, y obviamente nos oponemos a ellos", afirmó en rueda de prensa el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric.

El Gobierno israelí confirmó haber atacado un aeropuerto militar en el noroeste de Siria este martes, alegando que Damasco "estuvo a punto de romper" el acuerdo "de 'statu quo' en materia de seguridad" entre ambos países, "al permitir que tropas turcas se desplazaran" a la base, situada en las afueras de Idlib.