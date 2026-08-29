Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Al menos tres muertos en nuevos ataques de Israel contra la Franja de Gaza

Al menos tres palestinos han muerto y varios han resultado heridos, entre ellos un niño, a causa de una serie de ataques perpetrados este jueves el Ejército de Israel contra varias zonas de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre que ha muerto a raíz de un ataque registrado en un cruce situado en el oeste de la ciudad de Gaza cuando trataba de desplazarse en su bicicleta, según informaciones recogidas por el diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla las autoridades del enclave.

Posteriormente, fuentes cercanas al asunto han informado de que un hombre ha muerto en un bombardeo que ha alcanzado su tienda de campaña en el norte de Jan Yunis, mientras que el tercero ha fallecido tras el impacto de un proyectil contra el techo de una casa en el campamento de Al Shati.