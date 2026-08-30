Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Fuente: El Periódico

Dos muertos, entre ellos un niño, en un ataque israelí en Gaza contra un miembro de Hamás Israel mató este domingo a un niño de 3 años y a un hombre en un ataque aéreo en el centro de Gaza, que según el Ejército israelí tenía como objetivo un miembro del brazo armado del grupo islamista Hamás. Según informaron a EFE fuentes del hospital gazatí Mártires de Al Aqsa y del servicio de ambulancias de Gaza, además de los dos muertos, otras personas resultaron heridas en el ataque, ocurrido en la localidad de Deir al Balah.

Israel mata a dos palestinos en Gaza que dice son "terroristas de Hamás" La aviación israelí mató a dos palestinos de 21 y 22 años en el barrio de Al Amal, al oeste de Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza), según confirmaron a EFE fuentes médicas palestinas, mientras el Ejército israelí añadió que se trataba de "dos terroristas de Hamás". Según la Defensa Civil palestina, el ataque aéreo, ocurrido en la noche del sábado, mató a dos hombres identificados como Yáser Mahmud abu al Jer (22 años) y Mohamed Shafay Nasredín (21) cuando se encontraban en la calle Al Trans de Al Amal.

Colonos israelíes apalean a equipo de la cadena NBC News y a una mujer palestina en Cisjordania Un equipo de la televisión estadounidense NBC News y una mujer palestina a la que estaban los periodistas entrevistando fueron apaleados este sábado por un grupo de colonos israelíes enmascarados en Cisjordania, episodio que subraya el incremento de este tipo de ataques cada vez más indiscriminados en este territorio ocupado por Israel. Cuando ocurrió el suceso, cuatro miembros de un equipo de la cadena de noticias se encontraban entrevistando a una mujer llamada Aida Ahmed Abdullah y a su familia en la localidad palestina de Jalud, cerca de Nablus, donde se han incrementado este tipo de agresiones y las campañas de acoso por parte de colonos judíos en las últimas semanas. Abdullah precisamente denunció haber sido víctima de una de estas operaciones de acoso y relató a la cadena que los colonos acabaron por expulsarla a ella y a los suyos de su vivienda.

El banco Misr, el segundo banco más grande de Egipto, cooperará con EEUU tras la amenaza de sanción a su sucursal emiratí por negociar con Irán El banco Misr, el segundo banco más grande de Egipto, se ha comprometido a prestar toda la cooperación posible con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ayer viernes anunció una amenaza de sanciones contra la sucursal de la entidad financiera en Emiratos Árabes Unidos por negociar con Irán. Concretamente, y en una de las medidas de mayor calado tras el anuncio estadounidense del endurecimiento de sanciones contra Irán, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento ha propuso una norma que revocaría el acceso de la filial emiratí a "las relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras estadounidenses".

El Ejército israelí dice intervenir ante ataques de colonos la Cisjordania ocupada El Ejército y la Policía de Fronteras de Israel intervinieron este sábado en la localidad palestina de Qusra, al sur de Nablus (norte de Cisjordania ocupada), después de que un grupo de colonos israelíes llegara a la zona y se produjeran enfrentamientos con palestinos, según afirma un comunicado castrense. "Alborotadores israelíes habían entrado en la zona y se habían producido enfrentamientos, en los que se lanzaron piedras contra palestinos y otros civiles", sostiene la nota militar.

Israel ataca un hospital en el centro de la Franja de Gaza Israel confirmó este sábado haber atacado el complejo del hospital gazatí de los Mártires de Al Aqsa en Deir el Balah (centro de la Franja de Gaza) con el objetivo de abatir "a un comandante del brazo militar de Hamás". "El terrorista atacado se estaba escondiendo dentro del complejo del Hospital de los Mártires de Al Aqsa", admitió el Ejército israelí en un comunicado, en el que también afirma haber llevado a cabo "precauciones" para advertir al personal médico del centro.

Israel mata a un alto responsable de Hamás tras un inusual bombardeo sobre Cisjordania El Ejército israelí ha anunciado este viernes la muerte de Qais Bitawi, uno de los más altos cargos de las milicias de Hamás destacadas en el campamento de refugiados de Yenín tras un no muy habitual ataque aéreo efectuado este viernes sobre esta localidad cisjordana. En un comunicado publicado en su página web, el Ejército de Israel ha anunciado que el ataque lanzado contra el vehículo en el que se encontraba Bitawi ha dejado otros dos muertos más, también miembros de las milicias del movimiento islamista palestino. Hamás se ha limitado por ahora a confirmar las muertes de "tres heroicos mártires" en el bombardeo israelí, efectuado a las afueras de un domicilio situado en la zona de Harash al Saada.

Trump se adjudica el estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio de EE.UU. El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un mapa del estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio estadounidense, en vísperas de que se cumplan seis meses del inicio de la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Lee la noticia completa

El Ejército de Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) declaró este jueves abierto el estrecho de Ormuz en Oriente Medio después de que las fuerzas estadounidenses despejaran de minas la vía marítima, ante la ausencia de negociaciones y en medio de las tensiones diplomáticas para encontrar una solución al conflicto entre Irán y el Gobierno de Donald Trump.