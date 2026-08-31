Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Las autoridades de Gaza elevan a 1.320 los muertos por ataques de Israel desde el alto el fuego

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a 1.320 los palestinos muertos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en redes sociales que durante las últimas 24 horas se han registrado dos muertos y diez heridos, lo que eleva los totales desde el 11 de octubre de 2025 hasta los 1.320 y los 4.385, respectivamente.

Asimismo, ha apuntado que los equipos de rescate han recuperado desde entonces 815 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes --desplegadas ahora detrás de la 'línea amarilla' y que ocupa más de la mitad del territorio del enclave costero palestino-- al hilo del citado acuerdo.