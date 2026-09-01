Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Fuente: El Periódico

Detenidos ocho israelíes por su presunto papel en ataques contra palestinos en Cisjordania Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido este martes a ocho israelíes por su presunto papel en ataques contra palestinos en los alrededores de la ciudad cisjordana de Hebrón, en medio del repunte de los asaltos y agresiones por parte de colonos durante los últimos años. "Ocho detenidos están bajo custodia como sospechosos por incendios y agresiones al sur de Hebrón, incluida su implicación e incidentes graves", ha dicho la Policía israelí en un mensaje en redes sociales, antes de especificar que los agentes han incautado además tres vehículos que habrían sido empleados durante los ataques.

La OCS defiende la soberanía de Irán y llama al arreglo pacífico del conflicto con EEUU La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que incluye a Rusia, China e Irán entre sus miembros, defendió hoy la soberanía e integridad territorial iraní y llamó al arreglo pacífico del conflicto con Estados Unidos. "Los países miembros, al reafirmar de nuevo su apoyo a la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán, abogan por el arreglo del conflicto exclusivamente por medios político-diplomáticos", señala la declaración emitida tras la cumbre celebrada en la capital kirguís, Biskek. Los líderes de la organización, que cumple este año 25 años desde su fundación, expresaron "una profunda preocupación por la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio y en torno a Irán".

Pezeshkian dice que si EEUU cumple con lo acordado, Irán hará lo mismo "inmediatamente" El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este martes que si Estados Unidos cumple con los compromisos adquiridos en el Memorando de Entendimiento de junio, la República Islámica responderá "inmediatamente de manera recíproca". “Afirmo explícitamente que si Estados Unidos vuelve a cumplir los compromisos contraídos en el Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán tomará inmediatamente medidas recíprocas”, dijo Pezeshkian en un discurso en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek, capital de Kirguistán, según la web de la presidencia iraní. El mandatario iraní mantuvo que el compromiso de Estados Unidos con el acuerdo firmado el 17 de junio “duró menos de dos semanas” porque Washington “comenzó a plantear exigencias excesivas y a incumplir lo pactado, una actitud que persiste hasta hoy”.

La policía de Israel detiene a ocho colonos por provocar incendios en el sur de Cisjordania La Policía israelí informó este martes de que ha detenido a ocho colonos para interrogarlos, bajo la sospecha de que participaron en incendios y agresiones contra las comunidades palestinas en las colinas de Hebrón (sur de Cisjordania). "Tras varios incendios provocados y agresiones graves ocurridos en el sector sur de las colinas de Hebrón, ocho sospechosos fueron arrestados la pasada noche en el sector de Judea (nombre con el que los israelíes se refieren al sur de Cisjordania) bajo sospecha de participación en los hechos", indicó la Policía en un comunicado.

Israel lanza una operación terrestre en Daraa, suroeste de Siria, en una nueva incursión contra el país El Ejército de Israel ha protagonizado una nueva incursión en territorio sirio, donde sus tropas han avanzado con una decena de vehículos hacia la localidad de Jamla, en una zona rural de la gobernación de Daraa, en el suroeste del país. La misma se ha producido este martes en la referida zona del suroeste de Siria, cuando diez vehículos militares israelíes han entrado en la localidad y se han desplegado por los barrios residenciales, según informa la cadena de televisión siria Al Ijbariya, que agrega que las fuerzas israelíes estacionadas en el cuartel de Al Yazira han disparado con ametralladoras pesadas contra viviendas de la localidad de Maariya. Esta nueva incursión israelí en territorio sirio llega apenas unos días después de que las autoridades sirias denunciaran que unidades terrestres del Ejército de Israel estaban perpetrando una nueva operación en la campiña sur del país con avances hacia dos localidades de la provincia de Quneitra.

Interceptado en el estrecho de Ormuz un superpetrolero saudí tras un "incidente" con "fuerzas militares" El superpetrolero saudí 'Sidr' ha sido interceptado cuando circulaba por el corredor sur del estrecho de Ormuz tras activar repentinamente sus sistemas de identificación, según han señalado medios iraníes después de que las autoridades navales de Reino Unido hayan informado, poco antes, de un "incidente que involucra a un buque petrolero y fuerzas militares". "El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), ha recibido un informe sobre un incidente que involucra a un buque petrolero y fuerzas militares en el océano Índico", ha recogido el propio UKMTO en un breve comunicado. En él, el organismo ha señalado que "las autoridades están al tanto y las investigaciones pertinentes continúan", y ha recomendado a los buques que tengan en cuenta "la información más reciente sobre seguridad marítima y que se mantengan al tanto de la evolución del entorno operativo".

Al menos cinco muertos y varios heridos en Gaza en varios bombardeos de Israel Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas en dos bombardeos distintos de Israel en la ciudad de Gaza (norte), informaron a EFE este lunes fuentes médicas y de emergencia palestinas. Israel bombardeó cerca del mediodía el patio de una vivienda en el área occidental de la capital gazatí, matando a dos personas; y al inicio de la tarde un dron israelí lanzó un misil contra un vehículo en el barrio del Tel Al Hawa, matando a tres personas más, según el Hospital Shifa de la ciudad. Los ataques se suman a una serie de bombardeos del Ejército israelí registrados esta misma mañana en distintos puntos de la Franja de Gaza.

El ultranacionalista Ben Gvir vuelve a irrumpir en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén para rezar El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, por irrumpir en la Explanada de las Mezquitas --conocida por los judíos como el Monte del Templo-- y pasearse por el complejo, donde ha rezado y ha procedido a realizar rituales talmúdicos, en una clara violación de la prohibición de realizar este tipo de actos en la zona dado el 'statu quo' histórico. El político extremista ha entrado en la zona escoltado por las fuerzas de seguridad israelíes en un acto que también ha contado con la incursión de colonos en el complejo, lo que ha llevado a la gobernación palestina de Jerusalén a condenar sus acciones, las cuales considera "peligrosas".

EEUU afirma que "ningún barco" chocó con minas en Ormuz y acusa a Irán de "intimidar" El Ejército de Estados Unidos afirmó que "ningún barco" ha chocado con minas en el estrecho de Ormuz, como aseguró Irán este lunes, por lo que acusó a la República Islámica de buscar "intimidar" a los buques comerciales con "desinformación". El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, tachó de "falso" en sus redes sociales el reporte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní (CGRI), que afirmó este lunes que un superpetrolero sufrió un incendio tras golpear dos minas navales en el estrecho de Ormuz.