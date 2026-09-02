Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Fuente: El Periódico

El Ejército israelí ataca objetivos de Hizbulá en el sur del Líbano El Ejército israelí atacó durante la madrugada de este miércoles objetivos de Hizbulá cerca de Nabatieh, en el sur del Líbano, según informó en un comunicado. Las fuerzas armadas indicaron en la nota que los ataques se produjeron en respuesta al lanzamiento de dos drones explosivos de Hizbulá contra los soldados israelíes apostados cerca de la cadena montañosa de Ali Taher. El Ejército sostiene que sus fuerzas derribaron uno de los drones y que no se reportaron heridos. "En respuesta a este ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron infraestructura terrorista de Hizbulá en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano", afirma el comunicado castrense.

Al menos 11 muertos y 58 heridos en los ataques estadounidenses contra Irán Al menos 11 personas murieron, incluidas cuatro en una boda, y otras 58 resultaron heridas en los ataques estadounidenses contra Irán de la pasada noche, informaron las autoridades iraníes.

Irán vuelve a atacar bases estadounidenses en Jordania Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Jordania entre la noche de este martes y miércoles como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa, según informó la Guardia Revolucionaria en un comunicado. El ataque se dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines, con misiles balísticos pesados. Irán retalia así contra los bombardeos estadounidenses recibidos este martes, el segundo ataque en menos de 48 horas después de un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas.

El Ministerio de Interior gazatí confirma la captura por Israel de un oficial de Hamás El Ministerio de Interior y Seguridad de Gaza confirmó este martes que Israel detuvo a un oficial de Hamás en la Franja, después de que su Ejército bombardeara en una decena ocasiones un área del corazón de la capital gazatí durante una incursión en la zona de una unidad especial israelí y milicias palestinas proisraelíes. "La ocupación secuestró a Moein Mohamad Al Arabid, oficial del Servicio de Seguridad Interna, tras resultar herido durante un enfrentamiento con las fuerzas israelíes. Su esposa falleció y varios de sus hijos resultaron heridos", afirmó el Ministerio gazatí en un comunicado.

Netanyahu se reúne con los embajadores de EEUU para Israel y el Líbano en Jerusalén El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este martes en Jerusalén con el embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, y el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, informó la oficina del mandatario israelí. El encuentro se produce en un momento de creciente tensión en el sur del Líbano, donde los ataques israelíes persisten pese a los esfuerzos diplomáticos de Washington para consolidar el acuerdo marco alcanzado entre ambos países a finales de este junio. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) advirtió el pasado viernes de que la situación en el sur del Líbano "sigue siendo frágil" y registró 1.030 trayectorias de proyectiles entre el 21 y el 27 de agosto, un promedio de 147 al día.

EEUU bombardea de nuevo objetivos en Irán El Ejército de Estados Unidos bombardeó este martes a Irán por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses, según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom). (Seguir leyendo)

Irán afirma que si EEUU intensifica el bloqueo a sus puertos responderá militarmente El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este martes que si Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo a sus buques y puertos Irán responderá militarmente. “Si intensifican el bloqueo sin duda daremos una respuesta militar”, dijo Qalibaf en un video publicado por medios iraníes. El exguarda revolucionaria consideró que un bloqueo naval está considerado como una acción militar en el derecho internacional.

Mueren dos personas por la explosión de un vehículo cargado con munición en el noroeste de Siria Al menos dos personas han muerto este martes a causa de la explosión de un vehículo cargado con munición en la provincia siria de Idlib (noroeste), según han confirmado las autoridades, que no descartan que la cifra de víctimas pueda aumentar en las próximas horas. "Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en la explosión", ha indicado la Dirección de Emergencias y Gestión de Desastres de Idlib, tal y como ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Guterres pide contención en Oriente Próximo y una solución pacífica en Irán que reabra el paso de Ormuz El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha reclamado este martes la "máxima contención" ante la crisis que vive Oriente Próximo, incidiendo en el caso de Irán en la necesidad de lograr una solución "pacífica y justa" que garantice la libre navegación por el estrecho de Ormuz. En su discurso ante la Organización de Cooperación de Shanghái, que congrega en Kirguistán a líderes de China, Rusia, Irán, India o Turquía, entre otros, Guterres ha incidido en los "efectos de gran alcance" que han tenido los conflictos en Oriente Próximo los últimos años. "Los acuerdos y los altos el fuego se incumplen constantemente y continúan los ataques", ha incidido, pidiendo "la máxima contención" y que se respeten los acuerdos y el Derecho Internacional.