Hoy en día, si hablamos de fútbol y hablamos solamente de táctica, técnica o físico, estamos hablando de un 60% del fútbol. Porque no hay técnica, táctica o físico sin el aspecto psicológico. Mi experiencia personal me dice que la parte más importante para un buen rendimiento de un o una futbolista es la mente. Y todavía lo es más en las posiciones más determinantes en el campo: el ataque y la portería. Esas posiciones que te hacen ganar o perder un partido. Esas posiciones que te hacen saborear una victoria o sumergirte en el dolor de la derrota. Esas posiciones que, sin ellas, el fútbol pierde toda su esencia.

¿Qué le está pasando a Morata en la selección?

Aparentemente está en una mala racha, lo que provoca que esté en el foco de todas las críticas. Pero, ¿la falta de gol es principalmente culpa del delantero madrileño? Si analizamos el primer encuentro de la selección, tuvimos hasta 9 ocasiones claras de gol. De esas 9, solamente dos fueron de Morata. Si alguien hubiera metido una de esas 9 ocasiones y hubiéramos ganado 1-0 no se hubiera criticado de esa manera al delantero de la Juventus. Y da igual si lo hubiera metido o no él, no se le hubiera tachado de esa manera. Pero no fue así, quedamos 0-0 y España destacó únicamente por su falta de gol, pese haber hecho una muy buena primera parte. Y esa falta de gol se la achacaron únicamente a Morata. Las críticas forman parte de nuestra profesión, es algo que se nos escapa de las manos y no podemos controlar. Algo con lo que convivimos. Y es aquí cuando sacamos a pasear esa fortaleza mental que nos ha llevado a ser deportistas profesionales. Porque una de las cosas que te convierten de ‘amateur’ en profesional es la superación de las adversidades. En esas adversidades nos encontramos en una inmensa soledad, con un mar de dudas y sin respuestas, con un profundo bloqueo mental (e incluso físico a veces) y en un estado de ansiedad preocupante, llegando incluso, a tocar fondo. Pero es precisamente en esos momentos, donde lo único que te queda es remar a contracorriente y siempre hacia delante. Porque no hay más respuestas que esa, no hay más fondos que tocar. Ahí se empieza a forjar una mentalidad ganadora, ambiciosa, difícil de destruir.

Esa mentalidad es la que le ha llevado a Morata en esta ocasión a marcar contra Polonia en prácticamente la primera oportunidad del partido. Estar en un estado de concentración máxima durante el partido y una trabajada gestión de las emociones en los errores, son las claves para revertir cualquier mala situación. Esta misma fortaleza en la mentalidad es la que le hace falta ahora a la selección para enfrentarse a su primera final de la Eurocopa ante Eslovaquia.